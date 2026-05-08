Виагра и угрозы: «секс-раб» топ-менеджера JPMorgan требовал у нее миллионы

«Секс-раб» топ-менеджера JPMorgan требовал у нее миллионы за молчание

Вокруг одного из руководителей американского банка JPMorgan разгорелся громкий скандал после обвинений в сексуализированном насилии и шантаже. Как сообщает Wall Street Journal (WSJ), иск против топ-менеджера Лорны Хайдини подал 35-летний Чирай Рана.

Мужчина утверждает, что женщина якобы принуждала его к сексуальным отношениям, давала препараты для потенции и наркотические вещества, а также угрожала разрушить его карьеру. В своем заявлении Рана утверждает, что фактически оказался в положении «секс-раба».

При этом, как выяснило издание, до обращения в суд мужчина пытался урегулировать ситуацию иначе. По данным WSJ, сначала он потребовал у JPMorgan более 20 миллионов долларов в обмен на молчание и отказ от публичных обвинений.

Рана предупредил, что в случае отказа готов рассказать свою версию журналистам. В ответ представители банка, как утверждается, предложили ему около миллиона долларов также при условии неразглашения истории.

Сообщается, что внутренняя проверка JPMorgan уже изучала жалобы мужчины, однако подтверждений его словам найдено не было. Несмотря на это, история все же получила огласку и дошла до суда.

