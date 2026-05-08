Хирург перепутал органы на операции: пациент умер от кровопотери

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 12 0

Врач уверял семью, что во время вмешательства произошла «аномалия», но правда вскрылась позже.

Хирург перепутал органы во время операции что случилось

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В США хирург перепутал органы во время операции и пациент умер от кровопотери

Во Флориде хирургу Томасу Шакновскому предъявили обвинение после смерти 70-летнего пациента, которому во время операции удалили не тот орган. Как сообщило издание NBC News, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Пожилой американец Уильям Брайан оказался в больнице во время туристической поездки. Мужчина жаловался на сильные боли в животе, а медики после обследования обнаружили проблему с селезенкой и рекомендовали срочное хирургическое вмешательство.

Во время лапароскопической операции врач допустил роковую ошибку: вместо селезенки он удалил пациенту печень. Это привело к массивной кровопотере, спасти мужчину не удалось. Позже сам хирург объяснил случившееся сильным волнением.

После смерти пациента врач попытался убедить вдову, что селезенка якобы увеличилась и сместилась в другую часть тела, из-за чего возникли сложности во время операции.

Теперь Шакновского обвиняют в непредумышленном убийстве второй степени. Медицинской лицензии он уже лишился. Также выяснилось, что ранее хирург фигурировал в другом деле о смерти 70-летней пациентки, однако тогда конфликт удалось урегулировать денежной компенсацией.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+26° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
74.62
-0.60 87.89
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:10
Хирург перепутал органы на операции: пациент умер от кровопотери
14:01
«Ночные волки» отправились в мотопробег в честь Дня Победы
13:58
Песков: Киев проявляет свою террористическую сущность ударами по мирной инфраструктуре
13:54
Начали экономить: принц Гарри растратил миллионы из наследства принцессы Дианы
13:51
Председатель Верховного суда России возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
13:48
«Преклоняюсь перед педагогами»: Порошина об обучении дочери в театральном

Сейчас читают

Женщина заявила о нападении призрака в старинном доме в США
От реставрации иконы к поиску себя: как Владимирский театр покоряет «Мастерскую 12»
«Она предложила больше»: Егор Бероев — о фильме «Кукла», личной боли, дебюте и праве говорить честно
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео