Мертвая пассажирка: мужчина пытался провезти труп жены в самолете

В Испании мужчина пытался провести труп жены в самолете

В аэропорту испанского острова Тенерифе пожилой мужчина предпринял попытку пройти регистрацию на авиарейс вместе со своей умершей супругой, которую он перевозил в инвалидном кресле. Об этом сообщило издание Diario de Avisos.

Инцидент произошел в воздушной гавани Тенерифе-Южный, когда пенсионер пытался попасть на борт самолета, делая вид, что его спутнице просто требуется посторонняя помощь в передвижении.

Странное поведение пассажира привлекло внимание персонала лишь на этапе досмотра. До прохождения через рамку металлоискателя пара не вызывала подозрений у окружающих, однако бдительная сотрудница службы безопасности заметила неладное. Женщина в кресле никак не реагировала на внешние раздражители и прямые обращения к ней.

После оперативной проверки медики констатировали, что у пассажирки полностью отсутствовало дыхание, а кожные покровы имели аномально низкую температуру. В аэропорту немедленно ввели протокол чрезвычайной ситуации, вызвав Гражданскую гвардию и представителей судебно-медицинской экспертизы.

Сам мужчина в ходе разбирательств пояснил, что его жена якобы скончалась в здании терминала всего за несколько часов до вылета. При этом сотрудники аэропорта отметили, что пенсионер вел себя агрессивно и пытался переложить вину за трагедию на плохую инфраструктуру и условия в авиаузле.

Правоохранительные органы начали расследование, чтобы выяснить точное время и причины смерти женщины, а также решить вопрос о привлечении вдовца к уголовной ответственности. Аналогичный случай ранее фиксировали на рейсе компании EasyJet между Малагой и Лондоном, но тогда пассажирка имела медицинское разрешение на перелет и скончалась непосредственно перед отправлением.

