Трагедия на борту: пассажир скончался перед вылетом из Саратова

Пассажир скончался перед вылетом из аэропорта Саратова

Пассажир авиарейса, следовавшего по маршруту Саратов — Москва, скоропостижно скончался на борту лайнера перед самым вылетом. Об этом сообщил портал MSK1.RU со ссылкой на пресс-службу аэропорта Гагарин.

По имеющимся данным, экипаж самолета оперативно среагировал на резкое ухудшение самочувствия человека и вызвал экстренные службы. Командир корабля передал диспетчерам информацию о критическом состоянии одного из присутствующих в салоне, после чего к воздушному судну незамедлительно прибыла бригада скорой помощи.

Несмотря на оперативность медиков, спасти мужчину не удалось. Врачи провели комплекс реанимационных мероприятий прямо на борту, однако усилия специалистов не принесли положительного результата.

Официальные лица аэропорта не уточнили, самолет какой именно авиакомпании стал местом происшествия. Известно, что в указанный период из Саратова в столицу планировалось три вылета: один рейс «Аэрофлота» и два рейса «Победы».

Журналисты проанализировали данные онлайн-табло и выяснили, что наиболее существенная задержка наблюдалась у рейса DP-6862. Посадка людей в салон началась по расписанию в 17:30, но фактическое отправление борта состоялось лишь спустя два часа — в 19:43.

