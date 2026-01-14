Трагедия на борту: пассажир скончался перед вылетом из Саратова

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 61 0

Экипаж отреагировал незамедлительно.

В Саратове пассажир скончался перед взлетом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пассажир скончался перед вылетом из аэропорта Саратова

Пассажир авиарейса, следовавшего по маршруту Саратов — Москва, скоропостижно скончался на борту лайнера перед самым вылетом. Об этом сообщил портал MSK1.RU со ссылкой на пресс-службу аэропорта Гагарин.

По имеющимся данным, экипаж самолета оперативно среагировал на резкое ухудшение самочувствия человека и вызвал экстренные службы. Командир корабля передал диспетчерам информацию о критическом состоянии одного из присутствующих в салоне, после чего к воздушному судну незамедлительно прибыла бригада скорой помощи.

Несмотря на оперативность медиков, спасти мужчину не удалось. Врачи провели комплекс реанимационных мероприятий прямо на борту, однако усилия специалистов не принесли положительного результата.

Официальные лица аэропорта не уточнили, самолет какой именно авиакомпании стал местом происшествия. Известно, что в указанный период из Саратова в столицу планировалось три вылета: один рейс «Аэрофлота» и два рейса «Победы».

Журналисты проанализировали данные онлайн-табло и выяснили, что наиболее существенная задержка наблюдалась у рейса DP-6862. Посадка людей в салон началась по расписанию в 17:30, но фактическое отправление борта состоялось лишь спустя два часа — в 19:43.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.85
0.06 92.40
0.43
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:07
Десять тонн кокаина обнаружили на судне у Канарских островов
17:00
Без него стало тише: коллеги вспоминают Алана Рикмана в годовщину его смерти
16:54
«Мне повезло любить тебя»: Лолита о смерти Игоря Золотовицкого
16:45
Терпение лопнуло: мужчина задушил жену из-за восьми лет отказов в интимной близости
16:38
«Определит суд»: что делать матерям, потерявшим детей в новокузнецком роддоме
16:30
Смертельный инстинкт: бульдог загрыз хозяина и остался сидеть с его телом

Сейчас читают

История по кругу — Великобритания узаконивает пиратство
Юбилей не по плану: Долина перенесла концерт с февраля на ноябрь
Его жизнь могла оборваться еще в детстве: сложная судьба Игоря Золотовицкого
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026