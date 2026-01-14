Штраф ни за что: клиенты каршерингов получают письма о якобы поврежденных авто

Снегопады по всей стране стали причиной не только дорожных коллапсов, но и огромных штрафов. Клиенты каршерингов массово получают «письма счастья» о том, что они якобы повредили арендную машину. Люди в панике пытаются доказать, что царапина или вмятина, которую обнаружил следующий водитель, не их вина. Что делать в такой ситуации — разбирался корреспондент «Известий» Герман Кудияров.

Вот что значит недоглядела. Валентина Серова решила воспользоваться каршерингом. Проезд стоил в два раза дешевле такси. Хотела сэкономить, но в итоге заплатила еще больше. Не заметила повреждений на корпусе машины перед поездкой. Теперь сервис каршеринга требует компенсации именно с нее — 18,5 тысяч рублей.

«Конечно, фотография была некачественной, которую они предоставили в начале аренды. Это фотографии, которые сделал человек, покидая автомобиль после аренды передо мной. Там фотография не с того ракурса, не того качества. Можно было бы поспорить, но у меня не было возможности этого сделать», — рассказала Валентина Серова.

Еще рублем наказала башкирская непогода. Вадим Макаров из Уфы также арендовал машину, но не смог ее проверить полностью.

«Машина стояла во дворе. От низа бампера 5-10 сантиметров, вот так она в сугробе стояла. Я подошел, вот здесь сугроб лежит. Я осмотрел ее с этой стороны, машину обошел полностью. Так же с той стороны посмотрел», — рассказал Вадим Макаров.

Уже на следующий день сервис сообщил о повреждении, это заметил следующий клиент каршеринга. Вадим вместе с юристом пытается решить ситуацию в досудебном порядке.

«На данный момент вижу только начисление пени в размере 2% от суммы», — добавил Вадим.

А Ольга из Санкт-Петербурга отправилась на каршеринговой машине в салон красоты. Говорит: маникюр вышел даже не золотой — платиновый. Через месяц после поездки компания потребовала с девушки штраф в 25 тысяч рублей за повреждение заднего бампера и крыши. Но девушка утверждает: машину сдавала целой.

«Мне сказали, все равно нужно заполнить заявление. В заявлении было написано, что я согласна, я понимаю и принимаю данные повреждения. Я отказалась», — поделилась пользователь каршеринга Ольга.

Вдобавок Ольга потратилась на услуги юриста, чтобы написать заявление в администрацию сервиса. Официального ответа нет. Зато, по словам девушки, активно напоминают о себе коллекторы. А от операторов сервиса регулярно поступают звонки с настоятельными рекомендациями никуда не обращаться. Якобы в противном случае штраф вырастет с 25 тысяч до 300 тысяч. Откуда взялась такая разница — непонятно, но сервис ссылается на договор. На все вопросы, в том числе и от телеканала, отвечает дежурной фразой.

«В данном случае повреждение автомобиля не было зафиксировано пользователем перед началом поездки. Из-за отсутствия снимков, позволяющих оценить сохранность задней левой части бампера, за выявленное повреждение был выставлен штраф согласно условиям договора», — заявили в сервисе каршеринга.

Машину обязательно нужно фотографировать перед арендой, иначе могут быть тяжелые последствия. Но, к сожалению, не все мы автомеханики, и некоторые дефекты можно просто не заметить. Тут два варианта: либо протирать машину и выискивать царапины, либо принять возможные риски.

Был случай, когда автомобиль сам остановился в неположенном для этого месте. Аренду там тоже не завершить. Оказалось, машина потеряла ключ. И пока водитель пытался решить проблему со службой поддержки, время шло. Через полчаса арендованный автомобиль завели, и мужчина просто отвез его на парковку. В итоге поездка обошлась 600 рублей, и еще пришли 1800 рублей штрафа.

За неуплату штрафа приходится еще и платить пени. Некоторые сервисы начисляют больше 1% в день, это превышает даже ставки по микрозаймам. И пока автолюбитель пытается оспорить штраф, сумма увеличивается. Выходит, что небольшие повреждения авто могут быть даже выгодными для каршеринговых компаний.

«Никогда каршеринг не поставит эту машину сразу на ремонт и не будет заделывать царапину. Они собирают на этом крыле три-четыре царапины, только потом ее поставят один раз на ремонт, а не четыре раза. По неофициальным данным, 30-40% всех компенсаций за повреждения сильно-сильно превышают реальные затраты на ремонт», — отметил автоэксперт, главный редактор порталов Citydrom и «Автология» Дмитрий Лысенко.

По словам экспертов, процент от штрафов может составлять около четверти всей прибыли компании. Чтобы не платить за чужие нарушения, стоит быть просто внимательнее перед началом поездки. Не полениться обойти арендный автомобиль и тщательно изучить на предмет повреждений. А уж если царапины и сколы обнаружились после поездки, а ДТП не было, — не бояться идти в суд.

