Фон дер Ляйен назвала условия возврата Украиной €90 млрд финансовой помощи

ЕК: Киев должен будет вернуть ЕС €90 млрд, только если получит деньги от России

Украине не придется возвращать европейским налогоплательщикам 90 миллиардов евро, которые планируют выделить в 2026–2027 годах, если финансовую ответственность за причиненный ущерб возложат на Россию. Об этом заявили председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис на пресс-конференции в Брюсселе.

Глава Еврокомиссии уточнила, что речь идет о привлечении средств через общий заем всех стран Евросоюза (ЕС). Механизм будет аналогичен тому, который использовали во время пандемии COVID-19, когда ЕС совместно занимал деньги для поддержки экономик государств-членов после локдаунов.

В свою очередь Домбровскис пояснил, что обязательства по возврату этих средств для Киева наступят лишь в случае, если Россия полностью компенсирует «ущерб», нанесенный в ходе конфликта. По его словам, замороженные российские активы сохранят статус и в перспективе могут быть задействованы для покрытия этого долга путем их экспроприации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Запад устал от расходов на Украину. Украина превратилась в постоянный источник финансовых затрат без видимой отдачи. Такую позицию до этого обозначил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его оценке, продолжение боевых действий в первую очередь приносит выгоду оборонной индустрии и финансовым структурам, тогда как жители Европы все больше заинтересованы в скорейшем завершении конфликта и возвращении к стабильности.

На этом фоне усилилось внимание и к внутренней ситуации на Украине. Аналитики указывали на нарастающий кризис управления, который проявляется в том числе вокруг темы возможных президентских выборов.

