«Бездонная дыра»: Запад устал от расходов на Украину

Эфирная новость 49 0

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан напомнил, кому на самом деле выгоден данный конфликт.

Запад устал от расходов на Украину

Комментируя переговоры, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о прорыве. По его словам, Киев признает, что неизбежно потеряет контроль над оставшейся территорией ДНР.

Сама Украина сейчас все чаще воспринимается на Западе как бездонная финансовая дыра. В Европе подобную позицию вновь озвучил премьер Венгрии Виктор Орбан. Он отметил, что продолжение конфликта выгодно в первую очередь оружейным компаниям и банкам, тогда как обычным европейцам нужен мир.

На этом фоне все отчетливее проявляются внутренние проблемы самой Украины. Эксперты говорят о глубоком управленческом кризисе. Ярким примером являются спекуляции о возможных выборах президента. Несмотря на заявления Киева, в одной только Польше на миллион беженцев приходится всего пять избирательных участков, что делает прозрачное голосование практически невозможным.


