«Названный сын»: Илья Гуров о сходстве с Дмитрием Маликовым

Илья Гуров рассказал, что стал «названным сыном» Дмитрия Маликова

Певца и телеведущего Илью Гурова сравнивают с народным артистом России Дмитрием Маликовым. Об этом Гуров сообщил 5-tv.ru на премьере фильма «Завербованный» .

Гуров, которого, по его личному мнению, часто сравнивают с народным артистом, заявил, что их встреча стала «встречей века».

«Он сказал: „Да, действительно, похож“, назвал меня „сынком“. Так что можно сказать, я теперь названный сын Дмитрия Маликова», — с юмором рассказал артист.

Перед Новым годом он познакомился с дочерью Дмитрия Маликова, Стешей, на одной из премьер и пересказал ей эту историю. В разговоре с ней он также высказался в защиту ее внешности и права на собственный образ.

«Если ей комфортно в ее весе, то почему бы нет? Это ее жизнь. А осуждать у нас будут всегда. На каждый роток не накинешь платок. Если ей круто, если она считает, что она нравится себе — пусть выкладывает (фото. — Прим. ред.)», — заявил Гуров.

Он также отметил, что в жизни Стеша — «нереально красивая девочка без обработок», и призвал не распространять негатив.

