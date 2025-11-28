«Влюбился и переехал к девушке»: как Дмитрий Маликов вышел из-под родительской опеки

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 103 0

Музыкант признался, что его фактически вырастила бабушка, так как родители часто подолгу гастролировали. Но разлука не убила близость в его семье.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певец Маликов вышел из-под опеки мамы в 10 лет: Влюбился и переехал к девушке

Певец, композитор и продюсер, народный артист России Дмитрий Маликов побывал на концерте «Ода матери» в Кремле, организованном автономной некоммерческой организации (АНО) «Евразия». И рассказал, как прожил процесс сепарации с собственными родителями. Случилось это, когда музыкант достиг совершеннолетия — сбежал из дома к первой большой любви.

Отец исполнителя, народный артист РФ Юрий Маликов — создатель и художественный руководитель ВИА «Самоцветы». Его мама Людмила Вьюнкова — танцовщица, в прошлом она солировала в Московском мюзик-холле. Супруги часто гастролировали, а их сына Дмитрия, а потом и дочь Инну воспитывала бабушка. Мальчик очень скучал и мечтал больше времени проводить с родителями, но со временем привык и устремился к самостоятельности.

«Поэтому, я думаю, что я из опеки маминой ушел, когда первый раз в 18 лет влюбился и переехал жить к девушке. И вот там были у меня, конечно, определенные сложности, потому что родители меня от каких-то вещей предостерегали очень аккуратно. В общем, они оказались правы. Но первая любовь, сами понимаете», — признался Маликов.

Как показать маме свою любовь

Бабушка артиста пожертвовала всем, чтобы помочь внукам, пожертвовала хорошей работой и своими планами. За это вся семья ей благодарна. Спасибо и сегодня ей говорит Маликов, хоть ее и нет в живых. Но подчеркивает: несмотря ни на что мама для любого человека — на первом месте. И нет ничего постыдного в том, чтобы и во взрослом возрасте уделять ей внимание. Не надо любить маму по-мужски, ее надо просто любить.

«Нужно просто проявлять свою любовь и быть к маме крайне нежным. И нужно понимать, что вы не вечно будете на этой Земле вместе и рядом. И поэтому вот эта вот ценность каждого дня каждого часа и каждой минуты, которые ты проводишь со своими родителями, она приобретает особый смысл и особую ценность. Я не всегда это понимал, потому что когда мы молоды, мы не ценим эти моменты», — сказал певец.

Семья — главная ценность

Повзрослев, Маликов иначе взглянул на отношения с родителями. А еще задумался о том, как не упустить самое важное в общении с детьми. Ведь подобно своим матери и отцу, пока старшая дочь Стефания росла, артист пропадал на гастролях, а потом пытался наверстать упущенное. Сейчас ей 25 лет, а у Маликова подрастает младшенький Марк.

Сыну семь лет, и с ним исполнитель старается проводить каждую свободную минуту. А мальчик тем временем формирует собственные взгляды и планы. Кажется, еще немного — и вылетит из гнезда! Родители Дмитрия Маликова вместе уже 60 лет, они по-прежнему любят друг друга — редкая крепкая пара. И свою семью певец бережет, опираясь на пример старших

«Хорошая крепкая семья — это всегда немножко взаимные уступки. Надо где-то уступить, где-то простить, где-то чуть-чуть поднадавить. То есть это, в общем то, компромиссы, договоренности, компромиссы внутренние или явные. Ну и, конечно, чтобы была любовь, чтобы влекло друг друга во всех отношениях и физическом тоже, это важно. И чтобы тебе хотелось приехать домой», — заключил артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошел концерт в Кремле, посвященный Дню Матери. Главными его гостями стали многодетные и семьи участников спецоперации.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.25
-0.34 90.79
-0.71
Сатурн даст повторные возможности: гороскоп для всех знаков на декабрь 20...

Последние новости

10:00
В долгах, как в шелках? Как оформить банкротство и какие последствия процедуры
10:00
Финансовая тревожность в семье: как не разрушить отношения из‑за денег
9:55
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для 9-летней Таисии
9:48
В Южно-Сахалинске обрушился строящийся дом
9:36
Дети участников СВО стали главными гостями концерта «Ода матери» в Кремле
9:21
Трамп заявил о желании остановить миграцию в США из «стран третьего мира»

Сейчас читают

РСЗО «Град» нанес удар по опорному пункту боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Не склеивайте осколки прошлого: китайский гороскоп на неделю с 1 по 7 декабря
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео