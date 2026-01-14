После катастрофы: как древнее вымирание запустило эволюцию всех рыб

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Резкий слом морских экосистем сотни миллионов лет назад неожиданно дал старт новому этапу развития жизни на Земле.

Откуда произошли рыбы

Фото: 5-tv.ru

SA: массовое вымирание рыб может раскрыть тайну их происхожденияк

Ученые пришли к выводу, что решающую роль в появлении и стремительном распространении рыб, а вместе с ними и всех позвоночных, сыграло одно из крупнейших вымираний в истории планеты. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science Advances.

Речь идет о событиях, произошедших около 445–443 миллионов лет назад, когда планету накрыли масштабные климатические потрясения. В тот период океаны пережили резкое похолодание и оледенение, а значительная часть мелководных морей исчезла. Эти процессы почти полностью разрушили существовавшие тогда морские экосистемы.

До катастрофы в морях доминировали бесчелюстные позвоночные, трилобиты, гигантские морские скорпионы и массивные наутилоидеи. Рыбы уже существовали, однако занимали второстепенное положение и не оказывали заметного влияния на структуру экосистем.

Два последовательных этапа климатических изменений привели к массовой гибели древних организмов. В результате освободилось огромное количество экологических ниш. Именно в этих условиях, по мнению исследователей, челюстноротые рыбы получили эволюционное преимущество.

Авторы работы отметили, что эти организмы отличались высокой приспособляемостью. Разделение морских бассейнов из-за падения уровня моря способствовало быстрому образованию новых видов, а способность осваивать разные среды обитания позволила челюстноротым активно распространяться и вытеснять конкурентов.

Ученые также выдвинули гипотезу о возможной причине столь резких климатических изменений. По их мнению, на климат мог повлиять феномен так называемых «белых ночей» — нарушение солнечного баланса из-за пыли астероидного происхождения, попавшей в атмосферу Земли и изменившей поступление солнечного света.

Исследователи подчеркнули, что именно это вымирание стало переломным моментом в истории жизни. С него начался путь к доминированию позвоночных животных, который в конечном итоге привел к формированию современного биоразнообразия и появлению человека.

