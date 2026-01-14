Сверхъественная живучесть: министра здравоохранения США шокировало меню Трампа

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 53 0

Американский лидер продолжает удивлять окружающих своей выносливостью вопреки любви к фастфуду.

Что ест Дональд Трамп

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Глава Минздрава США Кеннеди о меню Трампа: не знаю, как он все еще жив

Глава Министерства здравоохранения США Роберт Кеннеди — младший выразил крайнее изумление физическим состоянием Дональда Трампа, учитывая его специфические гастрономические предпочтения. Во время участия в YouTube-подкасте Кэти Миллер руководитель ведомства отметил, что рацион президента состоит преимущественно из вредной пищи и газированных напитков, что кажется несовместимым с активным образом жизни.

Чиновник подчеркнул, что удивительная жизнеспособность главы государства при таком образе жизни кажется ему почти сверхъестественной.

«Он ест очень вредную еду, а именно McDonalds, конфеты и диетическую колу. Он постоянно пьет диетическую колу. У него организм божества. Я не знаю, как он все еще жив, но он жив», — рассказал глава минздрава.

Кеннеди — младший, неоднократно сопровождавший политика в рабочих поездках, пояснил, что страсть к продукции крупных корпораций продиктована не только вкусом, но и вопросами безопасности. По словам министра, Трамп доверяет известным брендам, так как опасается возможного пищевого отравления в пути. При этом чиновник добавил, что в домашней обстановке президент все же старается включать в меню более полезные и сбалансированные блюда.

Стоит отметить, что в начале января текущего года Дональд Трамп официально заявил об успешном прохождении комплексного медицинского обследования. По его словам, врачи Белого дома подтвердили его отличное самочувствие и высокие когнитивные показатели.

Кроме того, американский лидер признался, что самостоятельно назначил себе повышенную дозировку аспирина для профилактики сердечно-сосудистых осложнений. Несмотря на критику специалистов относительно самолечения, президент настаивает на эффективности своих методов поддержания здоровья, называя свое состояние идеальным для выполнения государственных обязанностей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.57
-0.28 92.20
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:38
Воспитанник ЦСКА найден мертвым в Подмосковье
21:38
Дорого обошлось: пенсионера оштрафовали на крупную сумму за насморк
21:28
Вернул «свое» силой: уфимец попытался угнать изъятый за долги люксовый кроссовер
21:19
После катастрофы: как древнее вымирание запустило эволюцию всех рыб
21:11
Трамп перед переговорами потребовал от Дании «убраться» с Гренландии
21:03
Киану Ривз вышел на лед спустя десятки лет после ухода из хоккея

Сейчас читают

История по кругу — Великобритания узаконивает пиратство
Его жизнь могла оборваться еще в детстве: сложная судьба Игоря Золотовицкого
«Это вопрос жизни и смерти»: как минимизировать риски на приеме у косметолога
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026