Сверхъественная живучесть: министра здравоохранения США шокировало меню Трампа

Глава Минздрава США Кеннеди о меню Трампа: не знаю, как он все еще жив

Глава Министерства здравоохранения США Роберт Кеннеди — младший выразил крайнее изумление физическим состоянием Дональда Трампа, учитывая его специфические гастрономические предпочтения. Во время участия в YouTube-подкасте Кэти Миллер руководитель ведомства отметил, что рацион президента состоит преимущественно из вредной пищи и газированных напитков, что кажется несовместимым с активным образом жизни.

Чиновник подчеркнул, что удивительная жизнеспособность главы государства при таком образе жизни кажется ему почти сверхъестественной.

«Он ест очень вредную еду, а именно McDonalds, конфеты и диетическую колу. Он постоянно пьет диетическую колу. У него организм божества. Я не знаю, как он все еще жив, но он жив», — рассказал глава минздрава.

Кеннеди — младший, неоднократно сопровождавший политика в рабочих поездках, пояснил, что страсть к продукции крупных корпораций продиктована не только вкусом, но и вопросами безопасности. По словам министра, Трамп доверяет известным брендам, так как опасается возможного пищевого отравления в пути. При этом чиновник добавил, что в домашней обстановке президент все же старается включать в меню более полезные и сбалансированные блюда.

Стоит отметить, что в начале января текущего года Дональд Трамп официально заявил об успешном прохождении комплексного медицинского обследования. По его словам, врачи Белого дома подтвердили его отличное самочувствие и высокие когнитивные показатели.

Кроме того, американский лидер признался, что самостоятельно назначил себе повышенную дозировку аспирина для профилактики сердечно-сосудистых осложнений. Несмотря на критику специалистов относительно самолечения, президент настаивает на эффективности своих методов поддержания здоровья, называя свое состояние идеальным для выполнения государственных обязанностей.

