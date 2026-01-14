Трамп перед переговорами потребовал от Дании «убраться» с Гренландии

Трамп через НАТО потребовал от Дании освободить Гренландию

Президент США Дональд Трамп выступил с резким заявлением в адрес Дании, потребовав, чтобы королевство немедленно прекратило присутствие в Гренландии. Соответствующий пост он опубликовал в социальной сети Truth Social.

«НАТО, скажите Дании, чтобы они убрались отсюда, сейчас же! Двух собачьих упряжек недостаточно! Только США справятся!!!» — высказался Трамп.

Заявление прозвучало за несколько часов до запланированных консультаций в Белом доме с участием госсекретаря США Марко Рубио, вице-президента Джей Ди Вэнса, а также представителей Дании и Гренландии. Ожидается, что на встрече будут обсуждать статус острова и вопросы безопасности в Арктике.

Ранее американский лидер уже призывал Североатлантический альянс поддержать идею передачи Гренландии под контроль Вашингтона, утверждая, что в противном случае стратегически важная территория может оказаться в сфере влияния России или Китая. При этом Трамп неоднократно отказывался прямо исключить возможность применения силы для достижения этой цели.

Гренландия входит в состав Датского королевства с середины XVI века, однако с 1953 года утратила статус колонии и постепенно получала различные права в составе государства. С 2009 года обладает широкой автономией и самостоятельно определяет внутреннюю политику. В самой Гренландии инициативы США вызвали резкую реакцию: представители всех парламентских партий выступили против любых форм присоединения к Соединенным Штатам.

