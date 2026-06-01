«До конца дней»: жена Байдена раскрыла прогнозы касательно его онкозаболевания

NВС: Джо Байден будет жить с раком до конца своих дней

Бывший президент США Джо Байден, вероятно, будет жить с онкологическим заболеванием всю оставшуюся жизнь. Об этом заявила его супруга, бывшая первая леди США Джилл Байден, комментируя состояние политика в эфире NBC.

По ее словам, сейчас Байден справляется с ситуацией и чувствует себя удовлетворительно.

«Он держится нормально», — сказала она.

Джилл Байден уточнила, что рак у ее мужа распространился на костную ткань. Именно поэтому, как считает экс-первая леди, заболевание останется с ним навсегда.

«Поэтому, думаю, Джо будет жить с раком до конца своих дней», — указала экс-первая леди.

О диагнозе Байдена стало известно в мае 2025 года. У политика выявили рак предстательной железы в агрессивной форме с метастазами в кости. Заболевание обнаружили после того, как врачи обследовали бывшего президента из-за проблем с мочеиспусканием и нашли небольшой узел на простате.

Осенью прошлого года Байден завершил курс лучевой терапии в онкологическом центре в Филадельфии. При этом его представитель Келли Скалли уточняла, что окончание лучевой терапии не означает полного завершения лечения.

