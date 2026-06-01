Путин: Россия поддержит переезд в страну иностранцев, разделяющих традиционные ценности

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Срочная новость 42 0

В нашей стране традиционные ориентиры остаются важнейшей объединяющей силой.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Путин пообещал помочь переезжающим в РФ, если те разделяют традиционные ценности

Президент России Владимир Путин заявил, что государство будет содействовать переселению в страну тех иностранцев, которые разделяют традиционные семейные ценности. Об этом российский лидер объявил на вручении орденов «Мать-героиня» и «Родительская слава» в Екатерининском зале Кремля.

«В целом ряде стран традиционные семейные ценности сейчас пытаются отменить», — констатировал глава государства, подчеркнув, что для России эти ориентиры остаются важнейшей объединяющей силой.

В присутствии награжденных он отметил отрадную динамику — число многодетных семей в стране растет.

«Нет для человека счастья большего, чем быть родителем», — добавил президент.

Орден «Родительская слава», учрежденный в 2008 году, вручается воспитавшим семерых и более детей, а звание «Мать-героиня» с 2022 года присваивается матерям десяти и более детей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин поздравил россиян с Днем защиты детей и отметил особую миссию Российского детского фонда.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.02
-0.35 82.64
-1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:13
Раздражала плачем: суд вынес приговор мужчине, который убил пятимесячную дочь в Люберцах
17:06
Путин вручил ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава» многодетным россиянам
16:57
В Барнауле 18 детей заразились норовирусом в психоневрологическом санатории
16:48
«Не будьте обманутыми»: брат Лерчек ответил тем, кто не верит в ее рак
16:45
«Я не боюсь»: звезда «Универа» пригласил Канье Уэста в Россию
16:43
Путин: Россия поддержит переезд в страну иностранцев, разделяющих традиционные ценности

Сейчас читают

Многовекторность, прагматизм и баланс: профессор Бегалинова об ориентирах Казахстана
«Я их не различаю пока»: мать четверняшек выписали из роддома в Петербурге
Путин поручил обеспечить россиян интернетом без перебоев даже при ограничениях
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео