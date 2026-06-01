Путин: Россия поддержит переезд в страну иностранцев, разделяющих традиционные ценности

Путин пообещал помочь переезжающим в РФ, если те разделяют традиционные ценности

Президент России Владимир Путин заявил, что государство будет содействовать переселению в страну тех иностранцев, которые разделяют традиционные семейные ценности. Об этом российский лидер объявил на вручении орденов «Мать-героиня» и «Родительская слава» в Екатерининском зале Кремля.

«В целом ряде стран традиционные семейные ценности сейчас пытаются отменить», — констатировал глава государства, подчеркнув, что для России эти ориентиры остаются важнейшей объединяющей силой.

В присутствии награжденных он отметил отрадную динамику — число многодетных семей в стране растет.

«Нет для человека счастья большего, чем быть родителем», — добавил президент.

Орден «Родительская слава», учрежденный в 2008 году, вручается воспитавшим семерых и более детей, а звание «Мать-героиня» с 2022 года присваивается матерям десяти и более детей.

