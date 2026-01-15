Шаурму теперь будут готовить без майонеза

Эфирная новость 31 0

В России намерены утвердить единый набор ингредиентов популярного блюда.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Belkin Alexey; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Новый ГОСТ на шаурму не будет включать майонез в составе блюда

Российские рестораторы решили разобраться с одним из самых спорных вопросов в отечественной кухне и создали проект так называемого ГОСТа на шаурму.

Пока еще не все детали известны, но нам удалось выяснить, что, во-первых, теперь будет точно прописано, что между шавермой, шаурмой и донером нет никакой разницы и что это одно и то же блюдо.

Во-вторых, в составе должен обязательно быть один из трех видов мяса: курица, говядина или баранина. Заметьте: никакой свинины, ведь блюдо все-таки восточное.

Но главное — в шаурме или шаверме не должно быть ни грамма майонеза. Такой продукт вообще не могли использовать в классическом варианте ни в Турции, ни в Ливане. А вот у нас ввели, причем для того чтобы скрывать вкус некачественного мяса.

Теперь придется обходиться без майонеза. В итоге вкус блюда будет зависеть от фирменного соуса и сочетания овощей и мяса, которое уже полностью зависит от повара.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.57
-0.28 92.20
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:33
Шаурму теперь будут готовить без майонеза
3:10
Атака на танкеры: в чем истинная цель провокаций киевского режима
2:48
США перемещают на Ближний Восток авианосную ударную группу
2:27
Судебные приставы взломают замки, если Долина не передаст ключи Лурье
2:05
Мужчина погиб под завалами снега на Камчатке
1:47
Опубликован список самых опасных перекрестков России

Сейчас читают

История по кругу — Великобритания узаконивает пиратство
Дорого обошлось: пенсионера оштрафовали на крупную сумму за насморк
«Определит суд»: что делать матерям, потерявшим детей в новокузнецком роддоме
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026