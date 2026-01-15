Шаурму теперь будут готовить без майонеза

Новый ГОСТ на шаурму не будет включать майонез в составе блюда

Российские рестораторы решили разобраться с одним из самых спорных вопросов в отечественной кухне и создали проект так называемого ГОСТа на шаурму.

Пока еще не все детали известны, но нам удалось выяснить, что, во-первых, теперь будет точно прописано, что между шавермой, шаурмой и донером нет никакой разницы и что это одно и то же блюдо.

Во-вторых, в составе должен обязательно быть один из трех видов мяса: курица, говядина или баранина. Заметьте: никакой свинины, ведь блюдо все-таки восточное.

Но главное — в шаурме или шаверме не должно быть ни грамма майонеза. Такой продукт вообще не могли использовать в классическом варианте ни в Турции, ни в Ливане. А вот у нас ввели, причем для того чтобы скрывать вкус некачественного мяса.

Теперь придется обходиться без майонеза. В итоге вкус блюда будет зависеть от фирменного соуса и сочетания овощей и мяса, которое уже полностью зависит от повара.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.