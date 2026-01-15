Опасные капли для глаз обнаружили в свободной продаже на маркетплейсах

Эфирная новость 70 0

К препаратам не предоставляется даже инструкция на русском языке.

Фото, видео: 5-tv.ru

На российских маркетплейсах обнаружили опасные капли для глаз. Как выяснили «Известия», в свободной продаже на площадках нашли 43 препарата. Ни один из них не зарегистрирован в нашей стране как лекарство.

В описании продавцы убеждают, что капли помогают от множества болезней, в том числе восстанавливают зрение при близорукости и дальнозоркости.

В основном, это средства, произведенные в Индии и Японии. У половины из них на упаковке нет информации на русском языке и инструкции. Эксперты утверждают, что использование таких капель может представлять опасность для зрения, вплоть до химических ожогов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подростки в России стали покупать препараты для животных, из-за чего участились случаи отравлений. Сейчас, вероятно, вопрос о внесении препарата в список сильнодействующих могут вновь поднять. Учитывая популярность у отчаянных подростков. Но процесс этот не быстрый. Поэтому взрослым надо внимательнее присматривать за детьми.

