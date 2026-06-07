В США готовят первую за 65 лет казнь четырех военных преступников

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 45 0

В последний раз в исполнение такой приговор привели в 1961 году.

В США казнят четверых военных преступников

Фото: www.globallookpress.com/West Coast Surfer/moodboard

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ABC News: в США готовят первую за 65 лет казнь четырех военных преступников

В США может состояться первая за 65 лет казнь четверых военных преступников. Об этом сообщил телеканал ABC News.

По данным журналистов, подготовка к исполнению смертных приговоров уже началась. Для реализации этого распоряжения был разработан план «Решительное правосудие». В рамках него осужденных, отбывающих наказание в тюрьме в Канзасе, должны перевести в Индиану, где находится центр казней.

«Армия готовится привести в исполнение смертный приговор в отношении четырех заключенных, приговоренных к смертной казни, если президент отдаст соответствующий приказ», — сказано в статье.

По информации ABC News, в число четверых приговоренных к смертной казни входят Рональд Грей и Тимоти Хеннис. В конце 1980-х их осудили за изнасилования, а также убийства. Жертвами преступников были женщины и дети. В 2008 году казнь Грея была почти приведена в исполнение, но в последний момент судья приостановил исполнение приговора.

Если глава президент США Дональд Трамп в итоге подпишет ряд соответствующих документов, то в Америке впервые за 65 лет казнят сразу четверых военных преступников. Предыдущий подобный эпизод был зафиксирован в 1961 году. Тогда был казнен рядовой Джон Беннетт.

Ранее в Израиле вступил в силу закон о смертной казни для террористов. Поправку к указу о мерах безопасности на Западном берегу реки Иордан подписал командующий Центральным военным округом генерал-майор Ави Блот.

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