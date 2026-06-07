Дмитриев иронично отреагировал на рекордное недоверие немцев к Мерцу

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 32 0

Работой канцлера ФРГ довольны лишь 15% населения, что стало абсолютным антирекордом его правления.

Дмитриев о провале рейтинга Мерца

Фото: Reuters/Nadja Wohlleben

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Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал обвал популярности канцлера Германии Фридриха Мерца. Об этом он написал в соцсети X.

«Что должен сделать канцлер Мерц, если его работой довольны лишь 15% немцев, а 77% недовольны?» — поинтересовался Дмитриев.

Ранее газета Bild обнародовала катастрофический для главы правительства ФРГ опрос: уровень недовольства им взлетел до 77%, обновив исторический минимум. Рейтинг Мерца рухнул сразу на четыре процентных пункта по сравнению с концом апреля. При этом деятельностью всей правящей коалиции удовлетворены лишь 16% респондентов, а оставшиеся 78% выразили прямо противоположное мнение.

Политические неудачи преследуют кабинет Мерца одна за другой. Так, 4 июня Германия впервые в своей истории не смогла завоевать место непостоянного члена в Совете Безопасности ООН. Коалиция потерпела сокрушительное фиаско прямо в первом раунде голосования, уступив не только привычным европейским конкурентам, но и государствам, которые ранее в подобных гонках даже не фигурировали.

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Дмитриев иронично отреагировал на рекордное недоверие немцев к Мерцу

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