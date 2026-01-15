Любовь на высоте: футболист Погребняк завел отношения с 18-летней студенткой

Футболист Павел Погребняк завел отношения с 18-летней студенткой

Известный футболист Павел Погребняк был замечен в компании своей 18-летней избранницы Софии во время авиаперелета из Дубая в Москву. Об этом сообщает издание Super.ru.

Несмотря на статус знаменитости, 41-летний спортсмен и его молодая спутница предпочли путешествовать в салоне экономкласса. По словам очевидцев, пара не скрывала нежных чувств: на протяжении всего рейса влюбленные обнимались и проявляли заботу друг к другу. Поведение Павла и Софии выглядело со стороны очень гармоничным и милым, что подтверждают зафиксированные кадры из самолета.

Ранее СМИ уже обращали внимание на этот роман, когда спортсмена видели с Софией на светском мероприятии — премии FB «Люди года — 2025». В тот момент футболист предпочел уйти от прямого ответа на вопросы журналистов, в шутку заявив, что пришел один.

Новая избранница Погребняка является студенткой Высшей школы экономики, где осваивает профессию лингвиста. Девушка отличается хорошими академическими успехами: в прошлом она принимала участие в олимпиадах и сдавала вступительные испытания по математике в МГУ. Отмечается, что возраст Софии совпадает с возрастом одного из сыновей Павла от первого брака.

Официальный развод Павла и Марии Погребняк состоялся в 2023 году. Их супружеский союз продлился 17 лет, за это время в семье появилось трое наследников.

Бывшая жена футболиста признавалась, что лично не знакома с новой подругой экс-супруга. Сама Мария после расставания со спортсменом уже успела вновь выйти замуж. Ее избранником стал Игорь Головинский, в браке с которым она родила четвертого ребенка — сына, получившего имя Владимир.

