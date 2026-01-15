Космическая скорая помощь: почему капсула Crew Dragon досрочно возвращается на Землю

В эти минуты к Земле стремительно приближается капсула, которая на этот раз выполняет функцию космической скорой помощи. На ее борту — американские астронавты. Состояние одного из них вызывает опасения. Миссию пришлось завершить досрочно.

Подобное было 40 лет назад. Тогда помощь врачей потребовалась нашему космонавту на станции «Мир». Как на орбите следят за здоровьем? И какие заболевания могут стать причиной срочной эвакуации — узнал корреспондент «Известий» Виталий Ханин.

Даже при внештатном возвращении астронавты и космонавты остаются профессионалами, спокойно и размеренно, штатная отстыковка.

Crew Dragon отстыковался в районе Австралии, затем по орбите он дойдет до нужной точки и начнет спуск на Землю, чтобы приводниться в Калифорнии. Хьюстон пожелал добраться без проблем.

В аппарате астронавты Зена Кардман и Майк Финк, японец Кимия Юи и космонавт Олег Платонов. И они смогли стать первыми, кто покидает Международную космическую станцию досрочно, на месяц раньше. Рейс перенесли в связи с плохим состоянием здоровья одного из членов экипажа, имя которого не называется.

«Для астронавта на борту существует некоторый сохраняющийся риск, поэтому мы всегда делаем ставку на здоровье и благополучие астронавта. В этом конкретном случае мы поступаем так же», — сообщил главный санитарный врач NASA доктор Джейм Ди Полк.

Сначала астронавты запросили у Хьюстона консультацию врача-хирурга, затем отменили выход в открытый космос Майка Финка и Зены Кардман. Американские СМИ предполагают, что проблемы со здоровьем как раз у Финка. Ему 58 лет, в первый раз в космосе он побывал еще в 2004 году. 13 января он передал символический ключ от МКС россиянину Кудь-Сверчкову, выглядел здоровым.

Эксперты думают, что проблема возникла из-за долгого нахождения в условиях микрогравитации. Такое уже случалось с исследователями космоса, невесомость вообще плохо влияет на человеческий организм: атрофия мышц, вымывание костной ткани, проблемы с сердцем — все это последствия долгого нахождения вдалеке от Земли.

«В отсутствии гравитации кровь перераспределяется и в большом количестве приливает к верхней половине тела, в том числе и к голове, возникают проявления, связанные с отеком тканей, насморк, слезотечение, головные боли и так далее», — уточнил врач по авиационной и космической медицине Института медико-биологических проблем (ИМБП РАН) Арслан Ниязов.

Их, конечно, готовят: спорт, центрифуга и полное медицинское обследование перед полетом, беговая дорожка и велотренажер на борту станции. Есть лекарства и средства экстренной помощи, даже дефибриллятор, но в космосе врачей нет, и обычно предпочитают перестраховаться. Так в 1987 году вернули на Землю Александра Лавейкина просто по результатам физического теста.

«Нарушение в ритме во время выполнения физических упражнений. Чувствовал я себя великолепно, силы немерено, откручивал болты, оторвал головки. Я сопротивлялся, я кричал, я ругался, просил меня не трогать, дать мне завершить полет», — отметил летчик-космонавт, Герой России Александр Лавейкин.

Что интересно, уже на Земле Лавейкин оказался слишком здоров. Как выяснилось позже, такие же показатели случаются почти у всех космонавтов и астронавтов крупного телосложения, с хорошо накаченными мышцами, и теперь это считается нормой. Возможно, современный астронавт тоже показал на тестах что-то необычное, теперь его надо не столько лечить, сколько изучать, поэтому экипаж возвращается домой.

«Нельзя отправить одного его больного и оставить часть экипажа на станции. Если на станции что-то случится и нужно будет срочно покинуть ее, все не влезут в тот корабль, который остался», — добавил летчик-космонавт, Герой России Александр Лазуткин.

Эвакуация может повлечь изменение всего графика полетов к МКС. Следующая группа должна была лететь туда в начале февраля, но теперь сроки могут сдвинуть влево. Впрочем, космонавты и астронавты готовы, говорят в NASA, ждут только команды, и поехали.

