Морозный тест-драйв: какие слабые места нашли у китайских авто в снегопад

Снегопад в Москве выявил слабые места китайских автомобилей

Праздничные снегопады и морозы выявили ряд характерных проблем у китайских автомобилей, эксплуатируемых в России. О массовых жалобах автовладельцев, появившихся на фоне зимней погоды, сообщает Газета.ру, изучившая отзывы в соцсетях и профильных сообществах.

По словам водителей, в условиях сильного холода у некоторых кроссоверов возникали сложности с доступом в салон. Так, владельцы моделей Chery Tiggo 4 сообщали о самопроизвольной блокировке дверей. У Geely Monjaro фиксировались случаи примерзания дверных замков и тросиков. Автомобили Haval M6 и F7 требовали дополнительного размораживания, чтобы попасть внутрь.

Часть обращений касалась работы силовых агрегатов и трансмиссии. Один из владельцев Changan CS55 указал на появление посторонних шумов в коробке передач после поездок по снегу. В другом случае водитель Haval F7 отметил, что на морозе двигатель запускался с нетипичным звуком, напоминающим работу дизеля. Кроме того, пользователи жаловались на примерзание выдвижных порогов у кроссоверов Exeed TXL и VX.

Отдельный инцидент описало издание «Фонтанка». Речь шла о кроссовере Jetour, у которого во время буксировки оказался поврежден усилитель бампера — деталь попросту оторвалась.

Также водители сообщали о замерзании элементов выхлопной системы. В частности, указывалось на скопление конденсата в глушителях, что приводило к их обледенению. Как отмечают автолюбители, подобная особенность конструкции, в том числе у Chery Tiggo 5, в сильные морозы может создавать дополнительные сложности при эксплуатации.

При этом ранее публиковались итоги зимнего опроса владельцев китайских автомобилей, согласно которому более половины респондентов не столкнулись с серьезными техническими неисправностями. В исследовании также подчеркивалось, что по сравнению с 2024 годом уменьшилось число жалоб на проблемы с запуском двигателя в холодную погоду, а также на работу трансмиссии и тормозной системы.

