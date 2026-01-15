Из-за атак Украины Казахстан потерял более 1,5 миллиарда долларов в 2026 году

Казахстан просит, чтобы Украина перестала атаковать инфраструктуру критически важного для республики Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом сообщил EADaily.

Эти маршруты являются основными для экспорта казахстанской нефти. В связи с атаками, страна организовала срочные встречи с послами США и ряда европейских государств. Казахстан требует принять меры для того, чтобы обезопасить морские перевозки.

Даже никогда не отличавшийся любовью к России и всему русскому депутат казахстанского парламента Айдос Сарым призвал оказать давление на киевский режим, дабы прекратить дальнейшие возможные атаки.

МИД республики подчеркивают, что Казахстан не принимает какое-либо участие в конфликтах. Кроме того, все казахстанские нефтяные судна имеют при себе необходимые документы и следовали по своему маршруту.

До этого республика уже несколько раз пыталась выйти на диалог с украинской стороной, но это ни к чему не привело. Казахстан не получил в ответ ни гарантий безопасности, ни даже извинений за случившееся. В ответ на запрос МИД Украины лишь выразил обеспокоенность по поводу происходящего и подчеркнул, что атаки не были нацелены на Казахстан.

Украина лишний раз показала, что не способна договариваться с другими и решать вопросы дипломатическими мерами. В то же время из-за украинских дронов Казахстан терпит большие убытки. Так, они лишились почти половины экспортного потока. Уже за первый месяц года республика недополучит более 1,5 миллиарда долларов.

Кажется, теперь Казахстан постепенно понимает, что поддержка киевского режима не приведет ни к чему хорошему. Ведь помощь других стран для украинских властей ничего не значит. Более того, Украина сделала все, чтобы их помощники оказались на грани экономического кризиса.

Однако в ответ на мольбы Казахстана Запад все еще бездействует. Дело в том, что есть более сложная геополитическая интерпретация событий, в соответствии с которой с Украиной говорить на эту тему вообще не нужно.

Есть версия, что ситуация на КТК может быть частью масштабного процесса изменения мировых нефтяных маршрутов. Согласно этой гипотезе, Запад пытается перенаправить казахстанскую нефть с маршрута, пролегающего через РФ, на альтернативный путь — через Каспий и Азербайджан.

Ранее 5-tv.ru писал, в чем истинная цель провокаций киевского режима.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.