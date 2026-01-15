Жительница Филиппин четыре года молилась Шреку и не собирается останавливаться

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 26 0

Она ежедневно просила персонажа мультика о заступничестве.

Жительница Филиппин четыре года молилась Шреку

Фото: www.globallookpress.com/Supplied by FilmStills.net

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На Филиппинах женщина принимала Шрека за Будду и четыре года ему молилась

Женщина из Манилы на протяжении четырех лет по ошибке возносила молитвы фигурке мультипликационного героя Шрека, принимая его за Будду. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Жительница столицы Филиппин приобрела небольшое изваяние зеленого цвета в местной лавке еще четыре года назад. Из-за округлых форм и умиротворенного выражения лица она была абсолютно уверена, что покупает священное религиозное изображение.

Все это время хозяйка дома относилась к предмету с глубочайшим почтением, установив его на почетное место в своем домашнем святилище, где ежедневно зажигала благовония и просила о заступничестве.

Правда вскрылась совершенно случайно, когда один из друзей женщины посетил ее дом и заметил странный объект поклонения. Знакомый объяснил ей, что фигурка, напечатанная на 3D-принтере, не имеет никакого отношения к религии, а является лишь копией известного во всем мире анимационного персонажа.

Несмотря на открывшееся недоразумение, филиппинка не спешит расставаться с предметом. Она заявила, что продолжит почитать изваяние, поскольку считает этого героя мультфильма очень добросердечным существом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-11° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
78.57
-0.28 92.20
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:07
Защита арктических рубежей: Британия направила в Гренландию одного военного
16:00
Собянин: открыт прием заявок на соискание премии в сфере культуры и искусства
15:58
Британский блогер разогнал мусорный бак до рекордной скорости
15:54
Лыжник Александр Большунов одержал первую победу в сезоне
15:50
Более миллиона тонн сахара экспортировала Россия в 2025 году
15:48
«Не смогли»: как Дания провалила переговоры с США по Гренландии

Сейчас читают

У потерявшей ребенка в новокузнецком роддоме женщины была пятая попытка ЭКО
Театр как судьба: каким запомнят Игоря Золотовицкого близкие, ученики и сцена
«Она и глупая, и мудрая»: за что Дарья Сагалова любит роль Светы Букиной
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026