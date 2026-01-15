Экс-замглавы Минтруда Алексея Скляра нашли мертвым в Москве

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 31 0

Перед смертью он разослал знакомым сообщения, в которых обвинил во всем супругу.

Экс-замглавы Минтруда Алексея Скляра нашли мертвым в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Экс-замглавы Минтруда Алексея Скляра нашли мертвым в Москве

В Подмосковье обнаружили тело бывшего заместителя министра труда и социальной защиты Алексея Скляра. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Труп 50-летнего мужчины находился в его собственном доме, расположенном на территории деревни Поповка. По предварительным данным, бывший чиновник мог покончить с собой. По данным источника, перед смертью он разослал знакомым сообщения, в которых обвинил во всем супругу.

На месте происшествия работают профильные специалисты для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Алексей Скляр являлся кандидатом экономических наук и долгое время строил карьеру в государственной сфере. На пост заместителя главы Министерства труда и социальной защиты он был утвержден в 2018 году. В зону его ответственности входил широкий круг вопросов, связанных с внедрением современных информационных систем, развитием электронных услуг и цифровизацией социальной защиты населения.

Свой пост он покинул 29 июля 2022 года — был освобожден от должности распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-11° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
78.57
-0.28 92.20
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:58
Из космоса в море: капсула SpaceX успешно приводнилась на Земле
12:50
Более 20 солдат британской армии уличены в употреблении наркотиков
12:42
Медперсонал роддома Новокузнецка в декабре и январе болел ОРВИ
12:35
Экс-замглавы Минтруда Алексея Скляра нашли мертвым в Москве
12:24
На Камчатке под снежными завалами погиб второй человек за сутки
12:16
Герасимов: освобождение Купянска-Узлового завершается

Сейчас читают

Новая схема? Пустые залы Ларисы Долиной могут заполнять с помощью массовки
«Как же повезло»: Лолита завидовала жене умершего Игоря Золотовицкого
Вы завербованы: как распознать первые признаки, что на вас влияют
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026