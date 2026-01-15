Экс-замглавы Минтруда Алексея Скляра нашли мертвым в Москве

В Подмосковье обнаружили тело бывшего заместителя министра труда и социальной защиты Алексея Скляра. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Труп 50-летнего мужчины находился в его собственном доме, расположенном на территории деревни Поповка. По предварительным данным, бывший чиновник мог покончить с собой. По данным источника, перед смертью он разослал знакомым сообщения, в которых обвинил во всем супругу.

На месте происшествия работают профильные специалисты для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Алексей Скляр являлся кандидатом экономических наук и долгое время строил карьеру в государственной сфере. На пост заместителя главы Министерства труда и социальной защиты он был утвержден в 2018 году. В зону его ответственности входил широкий круг вопросов, связанных с внедрением современных информационных систем, развитием электронных услуг и цифровизацией социальной защиты населения.

Свой пост он покинул 29 июля 2022 года — был освобожден от должности распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина.

