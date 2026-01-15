Тайна Фредди Меркьюри умерла: скончалась единственная дочь музыканта

Диана Кулманакова
История секретного ребенка легендарного артиста закончилась трагически спустя всего несколько месяцев после официального признания.

Были ли у Фредди Меркьюри дети

Фото: www.globallookpress.com/Ross Marino Archive / MediaPunch

Daily Mail: умерла тайная дочь Фредди Меркьюри

В возрасте 48 лет из жизни ушла тайная дочь фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри, известная под псевдонимом Биби. Об этом сообщает Daily Mail.

Женщина скончалась во Франции после продолжительной и изнурительной борьбы с редким онкологическим заболеванием позвоночника — хордомой. Ее смерть наступила 15 января 2026 года, спустя лишь полгода после того, как писательница Лесли-Анн Джонс раскрыла миру факт ее существования в биографической книге «Любимый Фредди».

О ее кончине прессе рассказал супруг Томас, уточнив, что у Биби остались двое маленьких сыновей семи и девяти лет. Прах женщины был развеян над Альпами, что, по словам семьи, символизирует ее воссоединение с отцом.

Биограф Лесли-Анн Джонс, работавшая с Биби на протяжении четырех лет, утверждает, что Меркьюри стал отцом после тайного романа в 1976 году. По ее словам, музыкант нежно называл дочь «бижу» (драгоценность) и «маленьким лягушонком», посвятив ей такие композиции, как Bijou и Don’t Try So Hard.

Несмотря на тяжелую болезнь, Биби стремилась опубликовать правду о своей жизни, чтобы опровергнуть искажения в биографии отца. Женщина работала врачом и тщательно скрывала свою личность, опасаясь за профессиональную репутацию.

«Я опустошена потерей этой женщины, которая стала моей близкой подругой. Она была на миссии: отбросить ложь и восстановить истинную историю Фредди», — поделилась писательница.

История Биби вызывала ожесточенные споры среди близкого окружения певца. В частности, бывшая невеста Меркьюри Мэри Остин категорически отрицала наличие у него детей и каких-либо личных дневников, которые Биби хранила в 17 томах.

Адвокаты Остин пытались заблокировать выход книги, но не смогли найти законных оснований для иска. Сама Биби незадолго до смерти признавалась, что ей было больно видеть, как после смерти отца в 1991 году его образ «приватизировал» весь мир, в то время как ей приходилось взрослеть без его поддержки.

Сейчас семья покойной рассматривает возможность публикации редких совместных фотографий Биби с Фредди Меркьюри, чтобы окончательно подтвердить их кровное родство.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 января, для всех знаков зодиака

