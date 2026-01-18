Тайное братство в структурах Британии: полицейских заставляют присоединяться к масонам

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 15 0

Это помогает сотрудникам правопорядка продвигаться по службе.

Чем занимаются масоны

Фото: www.globallookpress.com/Dinendra Haria

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Daily Mail: сотрудников полиции Британии заставляют вступать в масоны

Бывший высокопоставленный сотрудник столичной полиции Великобритании рассказал об огромном влиянии масонов на правоохранительную и судебную системы страны. Об этом сообщает Daily Mail.

В британской столице разгорается скандал вокруг членства сотрудников правопорядка в секретных организациях, что стало поводом для масштабной проверки со стороны руководства Скотленд-Ярда.

Бывший высокопоставленный офицер, пожелавший сохранить анонимность из-за опасений мести, заявил, что лондонская полиция буквально пропитана масонскими связями, которые серьезно влияют на продвижение по службе и объективность правосудия.

По его словам, более 300 сотрудников уже признались в принадлежности к иерархическим братствам после того, как глава ведомства сэр Марк Роули ввел обязательное декларирование таких связей.

Собеседник издания подчеркнул, что это лишь верхушка айсберга, так как реальное число «вольных каменщиков» в погонах значительно выше, и они оказывают давление на тех, кто отказывается вступать в их ряды.

Автор материала поделился личным опытом, вспомнив, как в конце 1970-х годов его отказ присоединиться к ложе поставил крест на карьерных амбициях. Он утверждает, что ответы на экзаменационные тесты для получения звания инспектора систематически передавались «своим», из-за чего талантливые, но независимые кадры оставались за бортом.

В судебной системе, включая адвокатов и судей, ситуация обстоит не лучше. Экс-полицейский считает, что секретность таких союзов недопустима для лиц на государственной службе, так как она создает конфликт интересов.

Сейчас масонская ложа пытается оспорить действия Марка Роули в суде, называя их дискриминацией, однако сторонники прозрачности настаивают: британское правосудие XXI века не должно зависеть от тайных рукопожатий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-17° Атмосферное давление 784 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
77.83
-0.70 90.54
-1.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:30
Тайное братство в структурах Британии: полицейских заставляют присоединяться к масонам
22:23
Крещенские купания — 2026: прямая трансляция
22:19
Водитель снесшего пешеходный мост самосвала доставлен в больницу
22:03
В Ростовской области самосвал снес надземный пешеходный переход
21:49
Тревожная ситуация для Канады: Эрл Расмуссен о присоединении США Гренландии
21:29
И в военной сфере, и в гражданской: России активно развивает беспилотные системы

Сейчас читают

Тотальное доминирование: почему женщины за 40 массово подают на развод
«Люди часто подводят»: мужчина собирается завести ребенка со своей ИИ-девушкой
Творчество лечит: как искусство помогает продлить жизнь и укрепить здоровье
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026