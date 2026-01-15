В Кремле подтвердили визит Кушнера и Уиткоффа в Москву после согласования дат

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о планируемом визите в Москву спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа, а также его зятя Джареда Кушнера.

По словам представителя Кремля, между Москвой и американскими переговорщиками продолжают действовать установленные каналы связи.

Песков отметил, что диалог с американской стороной не прекращался и остается в рабочем режиме. Он подчеркнул, что российская сторона считает такие контакты важными и необходимыми.

«Продолжают работать имеющиеся каналы по общению с американскими переговорщиками. Этот диалог идет. И как только дата будет согласована такой визит мы надеемся состоится», — отметил Песков.

При этом Москва намерена доносить позицию в рамках переговоров с учетом активных обсуждений ситуации с Европой и Украиной.

До этого агентство Reuters со ссылкой на заявление Дональда Трампа передавало, что именно Киев, по его мнению, затягивает украинский конфликт. Также американский лидер высказывал мнение, что президент России Владимир Путин демонстрирует готовность к завершению кризиса, тогда как глава киевского режима Владимир Зеленский проявляет значительно меньшую заинтересованность.

В свою очередь, 14 января, Bloomberg проинформировал, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют визит в Москву в ближайшее время и рассчитывают на встречу с Владимиром Путиным. По данным агентства, поездка может состояться в этом месяце, но сроки остаются под вопросом — их могут скорректировать из-за обстановки вокруг Ирана.

