ФСИН опровергла информацию о ходатайстве маньяка Шипилова об УДО

Федеральная служба исполнения наказаний официально опровергла информацию о возможном ходатайстве серийного убийцы Сергея Шипилова об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Информация об отбывающем пожизненное лишение свободы осужденном Шипилове С. А. не соответствует действительности», — заявили в ФСИН.

В службе подчеркнули, что подобных заявлений от осужденного не поступало.

Также в ведомстве опровергли данные о месте отбывания наказания Шипиловым. Ранее ряд источников сообщал, что маньяк содержится в знаменитой колонии особого режима «Черный дельфин» в Соль-Илецке, однако в ФСИН эту информацию назвали неверной.

Сергей Шипилов был приговорен к пожизненному лишению свободы за серию жестоких убийств, совершенных в начале 2000-х годов.

По действующему законодательству, приговоренные к пожизненному заключению могут подавать ходатайство об УДО только после 25 лет отбывания наказания при условии примерного поведения.

