В Кремле потребовали принять меры по недопущению гибели младенцев в роддомах

Решено также, что трагическую ситуацию в Новокузнецке необходимо тщательно расследовать.
Фото: © РИА Новости/Владимир Трефилов
Песков: необходимо принять меры по недопущению гибели младенцев в роддомах
В Кремле отреагировали на трагедию в новокузнецком роддоме, где в начале января погибли девять новорожденных. Об этом сообщил официальный представитель президента России Дмитрий Песков.
«Это трагическое развитие ситуации. И сейчас очень важно принять меры по недопущению в дальнейшем повторения таких ситуаций», — заявил Песков журналистам.
Он подчеркнул, что необходимо выяснить все причины произошедшего. Также пресс-секретарь президента выразил соболезнования родителям умерших младенцев.
В начале января в родильном отделении городской клинической больницы № 1 Новокузнецка скончались девять новорожденных. По данным СМИ, дети страдали от тяжелой недоношенности и врожденных патологий.
Акушерский стационар был временно закрыт для приема 13 января из-за вспышки респираторной инфекции среди персонала и пациентов. Примечательно, что следственные органы проводят проверку по факту гибели детей.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что следствие попросило арестовать и. о. завотделением роддома Новокузнецка.
