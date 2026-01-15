В Кремле потребовали принять меры по недопущению гибели младенцев в роддомах

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 22 0

Решено также, что трагическую ситуацию в Новокузнецке необходимо тщательно расследовать.

Песков потребовал не допускать гибели младенцев в роддомах

Фото: © РИА Новости/Владимир Трефилов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Гибель младенцев в роддоме в Новокузнецке

Песков: необходимо принять меры по недопущению гибели младенцев в роддомах

В Кремле отреагировали на трагедию в новокузнецком роддоме, где в начале января погибли девять новорожденных. Об этом сообщил официальный представитель президента России Дмитрий Песков.

«Это трагическое развитие ситуации. И сейчас очень важно принять меры по недопущению в дальнейшем повторения таких ситуаций», — заявил Песков журналистам.

Он подчеркнул, что необходимо выяснить все причины произошедшего. Также пресс-секретарь президента выразил соболезнования родителям умерших младенцев.

В начале января в родильном отделении городской клинической больницы № 1 Новокузнецка скончались девять новорожденных. По данным СМИ, дети страдали от тяжелой недоношенности и врожденных патологий.

Акушерский стационар был временно закрыт для приема 13 января из-за вспышки респираторной инфекции среди персонала и пациентов. Примечательно, что следственные органы проводят проверку по факту гибели детей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что следствие попросило арестовать и. о. завотделением роддома Новокузнецка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Гибель младенцев в роддоме в Новокузнецке
15 янв
«Все списывали на инфекцию»: бывшие пациентки о новокузнецком роддоме
15 янв
«Ситуация под контролем»: главврач высказался о проверке в новокузнецкой больнице
15 янв
У потерявшей ребенка в новокузнецком роддоме женщины была пятая попытка ЭКО
15 янв
Медперсонал роддома Новокузнецка в декабре и январе болел ОРВИ
15 янв
Потерпевшими по делу о смерти детей в роддоме Новокузнецка признали их матерей
15 янв
Следствие попросило арестовать и. о. завотделением роддома Новокузнецка
15 янв
И.о. завотделением роддома Новокузнецка отрицает вину по делу о смерти младенцев
15 янв
Власти Кузбасса проверят все родильные учреждения после гибели младенцев
14 янв
СК начал проверку сообщений о гибели еще трех младенцев в роддоме в Новокузнецке
14 янв
«Определит суд»: что делать матерям, потерявшим детей в новокузнецком роддоме
-11° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
78.57
-0.28 92.20
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:31
Российская армия поразила украинские военно-промышленные объекты в 162 районах
14:22
Стали известны причины задержания директора нацпарка «Куршская коса»
14:17
Лекарство от здоровья: чем опасны капли для глаз с маркетплейсов
14:12
«Все списывали на инфекцию»: бывшие пациентки о новокузнецком роддоме
14:06
«Ситуация под контролем»: главврач высказался о проверке в новокузнецкой больнице
14:01
Песков оценил заявление Трампа о затягивании конфликта Зеленским

Сейчас читают

Новая схема? Пустые залы Ларисы Долиной могут заполнять с помощью массовки
Театр как судьба: каким запомнят Игоря Золотовицкого близкие, ученики и сцена
«Ничему не удивлюсь»: Катя Лель верит, что Ваня Дмитриенко — реинкарнация Есенина
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026