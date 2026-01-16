Туман чувств и мягкое завершение: таро-прогноз на неделю с 19 по 25 января

Популярность карт Таро растет с каждым днем — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Карты Таро могут указать верный путь любому человеку. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Дарина Святозарова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз на неделю с 29 декабря по 4 января.

Общая энергия недели (Карта Таро — Луна)

5-tv.ru

Неделя будет неоднозначной и немного туманной. Луна указывает на колебания настроения, сомнения и ситуации, в которых не все так ясно, как кажется на первый взгляд. Возможны внутренние противоречия: разум говорит одно, ощущения — другое, и выбрать направление сразу будет непросто.

Это время повышенной чувствительности. Реакции могут быть острее обычного, а интуиция — сильнее. При этом карта предупреждает: не каждый страх имеет под собой реальное основание. Часть тревог — лишь отражение усталости и накопленных эмоций.

Неделя подходит для наблюдений и аккуратных шагов. Не стоит делать поспешные выводы или принимать судьбоносные решения на пике эмоций. Ясность придет, но чуть позже — когда спадет внутренний шум.

Здоровье (Карта Таро — Девятка Кубков)

5-tv.ru

В целом самочувствие стабилизируется, особенно если вы позволите себе немного больше удовольствия и расслабления. Девятка Кубков говорит о восстановлении через комфорт — сон, вкусную еду, приятные ритуалы, ощущение безопасности.

Однако карта напоминает о мере. Излишества могут быстро сказаться на общем тонусе, особенно если неделя пройдет в режиме «праздник без пауз». Важно ловить баланс между отдыхом и заботой о теле.

Эмоциональное состояние напрямую влияет на физическое. Чем больше спокойствия и удовлетворения вы себе позволите, тем легче пройдет неделя без резких спадов энергии.

Финансы (Карта Таро — Восьмерка Пентаклей)

5-tv.ru

Финансовая сфера требует внимания к деталям и терпения. Восьмерка Пентаклей не обещает быстрых денег, но говорит о надежности и постепенном росте. Доход связан с рутиной, повторяющимися задачами или делами, которые требуют сосредоточенности.

Неделя подходит для доработки, исправления ошибок, наведения порядка в документах и цифрах. Возможно ощущение, что приходится «ковыряться» в мелочах, но именно они дадут основу для будущей стабильности.

Важно не обесценивать то, что кажется скучным. Сейчас именно регулярность и аккуратность принесут больше пользы, чем риск и азарт.

Отношения (Карта Таро — Тройка Кубков)

5-tv.ru

В отношениях появляется легкость, но не обязательно глубина. Тройка Кубков — это карта общения, встреч, дружеской поддержки и приятного взаимодействия без лишнего давления.

Для пар неделя может пройти под знаком совместных мероприятий, разговоров «ни о чем» и ощущения, что рядом есть человек, с которым просто хорошо. Это не время для серьезных разборов, но хороший период для восстановления теплой атмосферы.

Одиноким карта сулит легкие знакомства или общение, которое поднимает настроение, даже если не перерастает сразу во что-то серьезное. Иногда именно такие встречи дают ощущение, что вы не застряли на месте.

Совет на неделю (Карта Таро — Мир)

5-tv.ru

Мир говорит о завершении этапа. Не обязательно громком или торжественном — скорее внутреннем. Неделя помогает закрыть старые процессы, отпустить ожидания и перестать возвращаться мыслями туда, где уже все сказано.

Карта советует принять себя и происходящее без борьбы. Вы сделали достаточно, даже если кажется, что не все получилось идеально. Сейчас важно зафиксировать результат и позволить себе паузу перед новым циклом.

Это хороший момент для ощущения целостности: не исправлять, не доказывать, не догонять, а просто быть в точке, где вы находитесь. Именно из этого состояния легче всего двигаться дальше.

Ранее 5-tv.ru публиковал гороскоп для знаков зодиака на февраль 2026 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.