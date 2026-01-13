На рубеже серьезных перемен: гороскоп для знаков зодиака на февраль 2026 года

В феврале представителей всех знаков зодиака ждет крайне редкое событие — Великое соединение Нептуна и Сатурна. Для каждого оно принесет перемены — как маленькие и незаметные, так и крупные, полностью меняющие мировой порядок.

Подробнее о том, что ждать каждому знаку во второй месяц зимы, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Евгения Шустина.

Евгения Шустина

Астролог

Общий гороскоп на февраль 2026 года для всех знаков зодиака

Февраль 2026 года, по словам астролога, обещает быть довольно интересным. Потому что 20 февраля наконец-то произойдет событие, которого так ждут астрологи — Великое соединение Сатурна и Нептуна. Влиять на каждого оно начало с июня прошлого года.

«Великое соединение происходит один раз в 36 лет и является триггером серьезных перемен. Почему? Потому что Сатурн, Нептун имеют разную природу. Сатурн отвечает за четкость принципов, за дисциплину, за правила, а Нептун, наоборот, за творчество, вдохновение», — объясняет астролог.

Когда происходит соединение этих планет, они формируют новые идеологии, новые современные правила. И таким образом получается, что один раз в 36 лет человечество получает обновление социальных и идеологических институтов.

Например, в один из периодов Великого соединения Магеллан совершил кругосветное путешествие и убедился в том, что Земля круглая. И с этого периода люди все больше начинают в это верить.

«Что особенно интересно в этом Великом соединении? Дело в том, что оно происходит в знаке Овна — впервые со времен Петра I, времен великих реформ. Они же проходили в 2025 году и будут проходить в 2026-м, причем личные — тоже», — подчеркнула Шустина.

Также соединение Нептуна и Сатурна приносит большое количество идей и озарений, благодаря чему люди все больше начинают склоняться к их реализации, даже если раньше они казались несбыточными или нереалистичными. Поэтому все внезапные идеи не стоит отметать хотя бы до апреля 2026 года, нужно дать им «настояться».

Овен — гороскоп на февраль 2026

Для Овнов февраль — это месяц признания их заслуг и смены интересов. Или — их расширения.

Представителям огненного знака зодиака могут прийти интереснейшие предложения по работе. Самое главное — браться за все, что покажется интересным.

Звезды советуют Овнам знакомиться с интересными людьми и проявляться самым активным образом. Ведь в феврале они везунчики — особенно если не будут стесняться.

Телец — гороскоп на февраль 2026

Тельцы в феврале расширят свои карьерные возможности и смогут творчески реализоваться.

Интуиция представителей земного знака зодиака будет отличным помощником для нормализации или улучшения отношений с руководством, а также для урегулирования сложных ситуаций на работе. Нестандартный подход к ним даст либо хороший задел на будущее, либо отличный результат.

Прямо сейчас Тельцов заметят и оценят, поэтому им лучше быть активными.

Близнецы — гороскоп на февраль 2026

Близнецам в феврале могут прийти идеи расширения бизнеса, создания проекта по работе или повышения своего авторитета.

А помощниками в этом у представителей воздушного знака зодиака станут друзья или люди, разделяющие убеждения, интересы или просто поддерживающие их позицию.

Также Близнецам стоит рассчитывать на вознаграждение за прошлые заслуги и на помощь сильных людей. Поэтому звезды советуют им больше посещать мероприятия, где можно найти друзей, встретить единомышленников или сильных и значимых людей.

Рак — гороскоп на февраль 2026

У Раков февраль — прекрасный месяц для разрешения карьерного вопроса.

Они найдут общий язык с руководителем, разрешат с ним какие-то вопросы или вопросы карьеры в принципе.

Важно помнить, что у представителей водного знака зодиака хорошая интуиция, поэтому они поймут, когда и как лучше это сделать, и при этом смогут рассчитывать на помощь более опытных или энергетически сильных людей.

Лев — гороскоп на февраль 2026

Львов в феврале удивят партнеры или клиенты.

Они выдвинут необычное предложение, которое, возможно, представители огненного знака зодиака не сразу оценят. Звезды советуют: не торопитесь, подумайте, успокойте эмоции.

А предложение, кстати, может поступить от тех людей, которых Львы откровенно недолюбливают. Однако это не повод его отвергать. Лучше пожить с ним пару месяцев, подумать, насколько оно интересно.

Также отмеченным огненной стихией стоит уделить внимание романтическим отношениям, даже если у них их нет.

Дева — гороскоп на февраль 2026

Девы в феврале традиционно займутся улучшением всего.

В целом это и правда будет хорошее время для наведения порядка в рабочих делах и вопросах, а также с коллегами. Но также им представится шанс отдохнуть и с другой стороны взглянуть на все эти вопросы.

Возможно, в процессе отдыха представители земного знака зодиака увидят много интересного.

Также звезды советуют Девам заняться своим здоровьем и уровнем своей энергии. Идеи или помощь в этом могут неожиданно прийти из сложных ситуаций.

Весы — гороскоп на февраль 2026

Весов в феврале ждет творческий прорыв.

Им хорошо будет запускать новые проекты, монетизировать хобби, активно заявлять о себе, своих талантах, своих способностях: выступать, участвовать в конференциях, конкурсах, совещаниях, собеседованиях. В общем, активная позиция представителей воздушного знака зодиака принесет им отличные плоды.

Помощи им стоит ждать от супругов или от партнеров по бизнесу или даже от врагов. Возможно, неосознанно они своими действиями очень помогут Весам.

Скорпион — гороскоп на февраль 2026

У Скорпионов в феврале появится прекрасная возможность заняться обустройством своего дома или быта, купить домашнюю технику, затеять ремонт.

Правда, не сразу получится найти то, что хочется. Но к концу месяца у представителей водного знака зодиака все должно сложиться самым лучшим образом.

Кроме того, у Скорпионов может появиться желание что-то делать руками, например, чинить, клеить обои, много готовить. На самом деле это поможет им прийти в себя, восстановить силы, найти душевную гармонию.

Многие отмеченные водой люди в феврале также задумаются о новом домашнем питомце или просто уделят больше времени уже существующему.

Стрелец — гороскоп на февраль 2026

У Стрельцов в феврале произойдет полная перезагрузка целей, мечт, желаний, а также придет множество осознаний по части самореализации.

Звезды советуют представителям огненного знака зодиака быть активными, так как все идеи коснутся развития их личности, бизнеса и в целом всех форм роста.

Февраль также расположит Стрельцов к поездкам, новым встречам, общению.

Козерог — гороскоп на февраль 2026

Для Козерогов февраль будет финансово удачным и активным месяцем.

У них появится возможность дорогостоящих покупок, повышения заработка или выбора комфортных условий работы.

Вместе с этим у представителей земного знака зодиака актуализируются вопросы отношения с родителями и ощущение понимания своей роли в семье. Поэтому есть смысл больше общаться, разговаривать с родными, чтобы понимать себя и их в большей степени.

Водолей — гороскоп на февраль 2026

Для Водолеев февраль — месяц получения отличного опыта и невероятно сильной энергетики.

Представителям воздушного знака зодиака есть смысл браться за любые интересные проекты и много экспериментировать.

Из экспериментов они вынесут много всего полезного, причем эти эксперименты могут быть в разных сферах жизни. Например, новый способ заработка, обновление отношения к своей работе или к своим проектам, к проявлению во внешнем мире.

Рыбы — гороскоп на февраль 2026

Рыбам в феврале не следует быть чрезмерно активными.

Наоборот — представителям воздушного знака зодиака стоит немного затаиться, подумать, поразмыслить и прийти в себя после активного периода, чтобы творчески и с душой подойти к вопросам, которые никак не разрешаются.

И, конечно, Рыбам нужно слушать свою интуицию, ведь они особенно сильны в ней.

Также хорошо будет перечитывать книги и пересматривать цели — это поможет прийти к душевной гармонии. Рыбки заметят, что у них как будто бы перезапускается жизнь, а конец месяца подарит облегчение, вдохновение и силы на реализацию новых идей.