Бастрыкин почтил память сотрудников СК, которых нет в живых

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист Эксклюзив 55 0

Имена погибших следователей навечно занесены в книгу памяти Следственного комитета России.

Бастрыкин почтил память умерших сотрудников СК

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин на мероприятии в честь 15-летия образования ведомства почтил память сотрудников СК, которых уже нет в живых, в том числе первого официального представителя органа Владимира Маркина. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

«В этот день мы, это тоже стало традицией, доброй, хорошей традицией, хотя и грустной традицией, мы вспоминаем наших павших товарищей. <…> Мы помним имена коллег, внесших огромный вклад в становление и развитие Следственного комитета, которые, к сожалению, покинули нас, но память о них навечно осталась в нас. Назову только некоторые имена — Юрий Иванович Леканов, Владимир Иванович Маркин, Михаил Георгиевич Ядров, Сергей Яковлевич Шкрябач, Ольга Петровна Шаболина, Леонид Яковлевич Драпкин», — обратился Бастрыкин.

Имена погибших следователей навечно занесены в книгу памяти Следственного комитета России, подчеркнул глава ведомства.

Следственный комитет учредили 15 января 2011 года указом президента. С первого дня им руководит Александр Бастрыкин. У самых истоков ведомства его лицом и голосом стал генерал-майор Владимир Маркин.

В СК не раз подчеркивали его неординарные решения, позволившие выстроить ведомству взаимодействие со СМИ и повысившие прозрачность работы ведомства. Маркина награждали медалями «За чистоту помыслов и благородство дел», «Доблесть и отвага» и рядом других, а также благодарностью президента России. В 2011 году его признали ньюсмейкером года, вручили премию «Светлое прошлое». В 2016 году Маркин ушел в отставку.

В 2021 году Владимир Маркин скончался в возрасте 64 лет. На церемонии прощания с ним Александр Бастрыкин отметил его настоящий офицерский характер и выразил глубокие соболезнования семье генерал-майора.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-11° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
78.53
-0.04 91.81
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:17
Даже не извинились: Казахстан отчаянно просит Запад «поставить на место» Украину
21:58
Эмилия Кларк ругается матом по-русски в новом сериале
21:45
Никакого майонеза: в России появился ГОСТ на шаурму
21:34
«Пугает и вызывает стыд»: как обсуждать интимные темы с детьми
21:22
Директору нацпарка «Куршская коса» грозит до 14 лет лишения свободы
21:10
«Формирует зацикленность на болезни»: как обсуждать проблемы здоровья с детьми

Сейчас читают

Потерявшая ребенка в новокузнецком роддоме женщина была беременна в 19-й раз
Зачем в хрущевках делали окно в ванной — и почему оно часто выходило в кухню
«Я хочу сама»: Цымбалюк-Романовская о воспитании дочери
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026