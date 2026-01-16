«Феноменально!» — Трамп похвалил игру российского хоккеиста Бобровского

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 61 0

Президент США также отметил еще одного российского спортсмена — Александра Баркова.

За каких российских хоккеистов болеет Дональд Трамп

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Трамп похвалил игру российского хоккеиста Бобровского

Президент США Дональд Трамп назвал феноменальной игру российского хоккеиста Сергея Бобровского. Об этом американский лидер сообщил во время приема чемпионов Кубка Стэнли в Белом Доме.

«Что касается защиты, легендарный вратарь — он великолепен — Сергей Бобровский, также известный как Боб. Отличная концепция — хорошая идея. Сделал три „сухих“ матча в каждой из первых трех серий, включая ключевую, четвертую игру, „сухой“ матч против Торонто во втором раунде. Играл феноменально — феноменальный хоккей», — отметил Дональд Трамп.

Глава Белого дома также пожал руку Бобровскому, который присутствовал на мероприятии.

Также американский лидер чествовал еще одного российского хоккеиста — Александра Баркова.

«Капитан команды Александр Барков, известный как Барки, был признан лучшим оборонительным форвардом лиги в третий раз и второй год подряд», — подчеркнул Трамп.

Ранее президент США называл одного из самых известных российских хоккеистов современности Александра Овечкина великим игроком. Об этом сообщал 5-tv.ru.

