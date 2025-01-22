«Приятно, когда знают твою фамилию»: Овечкин оценил слова Трампа

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 23 0

Овечкин рассказал, что ему было приятно высказывание лидера США о нем

овечкин о словах трампа

Фото: Булкин Сергей/ТАСС

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Президент США дважды упомянул российского хоккеиста в ходе своих недавних выступлений.

Российский хоккеист Александр Овечкин отреагировал на высказывания президента США Дональда Трампа о нем. Спортсмен отметил, что ему очень приятно внимание к успехам команды и тот факт, что его фамилия широко известна. Об этом сообщила медиа-команда хоккеиста в Telegram-канале.

Накануне Трамп упомянул российского спортсмена во время своего выступления на митинге в Вашингтоне. Местом проведения мероприятия стала арена Capital One. Она также является домашней площадкой клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон».

Избранный президент США выразил хозяевам арены благодарность.

«У их команды все очень хорошо, и Овечкин — это великий игрок, не так ли?», — сказал Трамп.

На митинге после инаугурации лидер США вновь вспомнил Овечкина. Тогда он описал его как спортсмена, который «очень хорош и отлично делает свое дело». Медиа-группа хоккеиста связалась с ним, чтобы узнать, какую реакцию вызвали слова Дональда Трампа.

«Да, я слышал высказывания Дональда Трампа о „Вашингтоне“ и обо мне. Конечно, это приятно, когда за успехами команды следят, когда знают тебя, твою фамилию, знают, откуда ты», — рассказал Овечкин.

Также он добавил, что не получал приглашения на инаугурацию и находится сейчас вместе с командой на выездной сессии в Эдмонтоне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Овечкин впервые после перелома ноги вышел на лед.

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