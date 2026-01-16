В Детройте открылся ежегодный международный автосалон

Современные электромобили оказались в меньшинстве на самом известном автосалоне мира в Детройте. Фокус внимания в этом году — на машины местного производства с классическими бензиновыми двигателями. Впервые за время проведения выставки не у дел остались китайские и европейские компании. Производителей из Поднебесной попросту не пускают на американский рынок. А заводам из Старого света, которые в глубоком кризисе, хвастаться нечем. Корреспондент «Известий» Павел Матвеев рассказывает о новых лидерах на дороге.

Чем отличается детройтский автосалон от всех прочих, то есть вообще всех. Тем же, чем старый добрый рок-н-ролл от всех новомодных видов попсы. Возможно, в Шанхае уже производят больше моторов. Но «городом моторов» всегда будут называть только этот.

«Детройт стоял у истока всего автопрома. Все началось именно здесь. А начало любого процесса, по мне, самое крутое, что может быть», — считает Кимберли Крафт, аналитик авторынка

Что же Детройт нам — точнее, им — предлагает? Те, кому удалось попасть внутрь в официальный день открытия, видят пока только то, что бросается в глаза: для детального изучения еще будет время.

«Приятно то, что они возвращаются к более крупным дисплеям. Они предлагают больше возможностей для удобного открывания дверей», — отмечает Кевин Кучински, автолюбитель.

И тут вопрос: а кто, собственно, «они»? Об участии заявил в общей сложности 41 бренд — от монстров до производителей запчастей. Среди монстров «Дженерал Моторс», «Форд», японцы из «Тойоты», «Субару» и «Хонды», корейцы из «Киа» и «Хендэ», европейцы из «Ауди», «Феррари» и «Мерседеса».

Список впечатляет. И категорически отличается от того, что мы видим на дорогах. «Форд» анонсировал «высокопроизводительный спорткар» и внедорожник «Бронко» аж с 33-дюймовыми колесами. Пикапы «Ар-Эй-Эм» становятся все больше: 777 лошадей и разгон до 100 километров в час за 3,5 секунды. А где же электромобили в таком диком количестве, как в том же Шанхае? Где вообще китайцы, например? А, ну да. Американские пошлины же!

«Безусловно, на бизнес влияют тарифы и пошлины. Пока что производители компенсируют их большую часть, не перекладывая на потребителя. Однако, по нашему прогнозу, в 2026 году производители будут все чаще вынуждены перекладывать ответственность на потребителей, иначе они потеряют деньги. Честно говоря, ситуация очень сложная», — признает аналитик автомобильного рынка в компании S& P Global Mobility Том Либби.

И вот переходим к сложностям. Они не только на американском рынке, куда, наращивая литраж бензиновых движков, отчаянно пытаются не пустить китайцев. Положение европейского автопрома под азиатским натиском, как минимум, не лучше.

«Это совершенно беспрецедентная ситуация: за последние два года было объявлено о сокращении более 100 000 рабочих мест… Мы не можем остановить этот процесс», — цитировал Financial Times Бенджамина Кригера, генерального секретаря Европейской ассоциации автомобильных поставщиков.

Официальные цифры точнее и столь же красноречивы — 104 тысячи уволенных на европейских предприятиях по производству машин и запчастей за два года. Один только Bosch — крупнейший в мире поставщик автокомпонентов — осенью объявил о планах сократить 13 тысяч рабочих мест. О масштабных сокращениях сообщили «Валео», «Форвия» и «Шефлер», этот путь уже прошло автомобильное подразделение «Континентал».

«Фольксваген» — впервые в истории — закрыл завод, в Дрездене. Среди причин указывают упавший спрос и, опять же, лютую конкуренцию со стороны Китая. В общем, в переносном смысле западные моторы все больше барахлят. А что в прямом — посмотрим. В Детройте по-олдскульному обещают задавить масштабом. Но бензин нынче дорог.

