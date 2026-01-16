Воскрешение на похоронах: в Индии именинница ожила перед кремацией

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 60 0

Родственники не растерялись и купили торт.

В Индии именинница ожила перед кремацией

Фото: www.globallookpress.com/Faisal Bashir

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Moneycontrol: в Индии именинница ожила перед кремацией

В индийском округе Нагпур 103-летняя женщина пришла в сознание прямо во время подготовки к обряду сожжения тела. Об этом сообщает портал Moneycontrol.

Гангабай Сакхаре перестала подавать признаки жизни в понедельник, 12 января, вечером, из-за чего близкие сочли ее скончавшейся. Семья успела оповестить всех дальних родственников, многие из которых проделали долгий путь, чтобы успеть на прощальную церемонию в город Рамтек.

К утру вторника, 13 января, тело долгожительницы уже омыли, облачили в новое сари и вставили в ноздри ватные тампоны, как того требуют местные традиции.

Удивительное спасение произошло благодаря внимательности внука «покойной». Мужчина заметил, что пальцы на ногах бабушки едва заметно шевельнулись в тот момент, когда все уже было готово к началу кремации.

Родственники немедленно извлекли вату из носа женщины, после чего она сделала глубокий вдох. Траурные приготовления были немедленно свернуты, а катафалк отправлен обратно.

Ситуация стала еще более интересно, когда семья осознала, что день «воскрешения» совпал с днем рождения Гангабай. Родственники решили не упускать возможность и вместо похорон устроили пышное торжество в честь 103-летия женщины, купив ей праздничный торт.

Соседи и жители окрестных деревень называют произошедшее настоящим чудом. Сейчас дом Сакхаре стал местом паломничества для множества людей, желающих лично увидеть женщину, которая получила второй шанс на жизнь за мгновение до гибели в огне.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.53
-0.04 91.81
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:23
Расист? В США обратили внимание на отсутствие темнокожих в команде мэра Нью-Йорка
10:15
«Это все в голове»: почему Наталия Власова не брезгует покупкой винтажных вещей
10:00
Абсолютная решимость: Макрон с залитым кровью глазом призвал бояться Франции
10:00
Первая исповедь без страха: священник — о подготовке к таинству, грехах и ошибках новичков
9:45
Южнокорейский суд приговорил экс президента Юн Сок Еля к пяти годам тюрьмы
9:40
На Пятом канале продолжается акция «День добрых дел» для шестилетнего Димы

Сейчас читают

Ушел из жизни театральный критик Олег Пивоваров
Креста на тебя нет: Марго Овсянникову раскритиковали за выбор наряда на Святки
Не успел купить — переплатишь: что будет с ценами на жилье в России в 2026 году
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026