ВС РФ придумывают новые способы защиты танков на СВО

Боевые действия в зоне спецоперации уже окрестили войной роботов и беспилотников. Но не менее эффективно позиции противника штурмуют наши модернизированные танки. Чтобы техника не стала легкой мишенью для украинского дрона, прямо на передовой российские инженеры изобретают новые виды защиты.

В атаку теперь идут танки-ежи. Все покажет военный корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Танк, больше похожий на крепость на колесах, стремительно преодолевает бездорожье. Внезапно рядом раздается взрыв. Но с такой защитой любое попадание вблизи ему нипочем. Следующий заряд срабатывает уже под машиной.

Но и это никак не влияет на железного монстра. Военные группировки войск «Юг» показали боевую технику, на которой штурмуют вражеские укрепления.

На борту надпись «Охотник», сверху десяток решеток, сбоку металлические «усы» и спереди еще прицеплен трал. Всего два года назад кто бы мог подумать, что танк будет выглядеть именно так? Да никто.

Танки на передовой давно уже не стреляют прямой наводкой. Они выезжают на закрытые позиции и издалека забрасывают снаряды в окопы врагов. Но в этом подразделении все по-другому. Здесь придумали, как защитить боевые машины от многочисленных FPV-дронов. Танки работают напрямую и выдерживают до четырех десятков попаданий за одну атаку.

«В процессе выполнения боевых задач находились слабые места. Это не было сделано за один день. Эта схема укрепления бронирования машины, защиты, все шло поэтапно», — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Ветер».

Сначала были решетки, потом добавились тралы, теперь уже лучшим «противоядием» от вражеских беспилотников считаются многочисленные расплетенные металлические тросы, прикрепленные на специальный каркас. Танк становится похожим на ежа, но такого попробуй возьми. Вот запись, перехваченная с вражеских беспилотников, которая демонстрирует, как это непросто.

«Противник уже видит, что машина более укреплена, там тоже сидят, придумывают какие-то новые схемы», — добавил «Ветер».

И пока продолжается соревнование снарядов и брони, сами танкисты на полигоне придумывают новые виды защиты. Учатся водить вслепую и без приборов наблюдения — триплексов.

«Командир дает влево, вправо, механик выполняет. Как показывает практика, триплекса кончаются очень быстро», — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Ветер».

Придумали даже, как менять этот прибор на ходу за одну секунду, и при журналистах механик-водитель проделывает этот трюк. Смекалка танкистов приводит к тому, что их оружие не теряет актуальности. Несмотря на пессимистичные высказывания зарубежных военных экспертов.

