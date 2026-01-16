Момент стрельбы на остановке в центре Москвы попал на камеры наблюдения

В центре Москвы на остановке общественного транспорта молодой человек открыл стрельбу, в результате которой пострадали четыре человека. Кадры попали в распоряжение 5-tv.ru.

Инцидент зафиксировали камеры наружного наблюдения, на которых видно, как группа молодых людей выходит из автобуса и начинает выяснять отношения. В ходе спора один из участников достал травматический пистолет и открыл огонь по оппонентам. По данным правоохранительных органов, среди раненых оказался несовершеннолетний.

Таганская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств случившегося в центре города. Как уточнили в ведомстве, «в результате есть пострадавшие, в том числе 17-летний юноша». По предварительной информации, именно этот подросток инициировал стрельбу из-за спора с выходившими с ним из автобуса молодыми людьми.

На данный момент медицинская помощь потребовалась каждому из четверых участников потасовки, все они были доставлены в больничные учреждения с различными травмами.

Ранее сообщалось, что причиной кровавой разборки на улице Большие Каменщики стало неподобающее поведение троих юношей. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, они вели себя неадекватно и хулиганили прямо в салоне автобуса.

Один из пассажиров не выдержал и сделал дебоширам замечание, что спровоцировало вспышку ярости у зачинщика.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.