Момент стрельбы на остановке в центре Москвы попал на камеры наблюдения

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 66 0

Зачинщиком разборки стал 17-летний подросток.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В центре Москвы на остановке общественного транспорта молодой человек открыл стрельбу, в результате которой пострадали четыре человека. Кадры попали в распоряжение 5-tv.ru.

Инцидент зафиксировали камеры наружного наблюдения, на которых видно, как группа молодых людей выходит из автобуса и начинает выяснять отношения. В ходе спора один из участников достал травматический пистолет и открыл огонь по оппонентам. По данным правоохранительных органов, среди раненых оказался несовершеннолетний.

Таганская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств случившегося в центре города. Как уточнили в ведомстве, «в результате есть пострадавшие, в том числе 17-летний юноша». По предварительной информации, именно этот подросток инициировал стрельбу из-за спора с выходившими с ним из автобуса молодыми людьми.

На данный момент медицинская помощь потребовалась каждому из четверых участников потасовки, все они были доставлены в больничные учреждения с различными травмами.

Ранее сообщалось, что причиной кровавой разборки на улице Большие Каменщики стало неподобающее поведение троих юношей. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, они вели себя неадекватно и хулиганили прямо в салоне автобуса.

Один из пассажиров не выдержал и сделал дебоширам замечание, что спровоцировало вспышку ярости у зачинщика.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.53
-0.04 91.81
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:55
Дохлая рыба и отравленная вода: район в Дагестане оказался на грани экологической катастрофы
11:44
Приговоренную к смерти в Китае россиянку вернули на родину
11:37
«Нельзя разделить»: Нобелевский комитет о передаче премии мира Трампу
11:28
Юлии Тимошенко может грозить до десяти лет лишения свободы
11:22
Более 76 тысяч человек остались без света в Запорожской области из-за атаки ВСУ
11:10
ВС РФ придумывают новые способы защиты танков на СВО

Сейчас читают

Южнокорейский суд приговорил экс президента Юн Сок Еля к пяти годам тюрьмы
Ушел из жизни театральный критик Олег Пивоваров
Не успел купить — переплатишь: что будет с ценами на жилье в России в 2026 году
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026