«Без хвоста и без объяснений»: вокруг 3I/ATLAS нашли странное облако

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 1 028 0

Космический объект, пришедший извне нашей планетной системы, вновь заставил ученых говорить о нетипичных свойствах его структуры и поведения.

Что известно о 3I/ATLAS

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Астроном Ави Леб: вокруг 3I/ATLAS есть странное облако

Астроном Ави Леб сообщил в своем блоге на платформе Medium о новой аномалии, обнаруженной при наблюдении за кометой 3I/ATLAS, которая вторглась в Солнечную систему. По его словам, необычные особенности связаны с составом и формированием облака вокруг объекта.

«Примечательно отсутствие следов микроскопических частиц пыли, которые усилили бы синий цвет за счет рэлеевского рассеяния», — отметил исследователь.

Как поясняет Леб, при стандартном сценарии мелкая пыль под действием давления солнечного излучения должна формировать характерный кометный хвост, вытянутый в сторону, противоположную Солнцу. Однако в случае с 3I/ATLAS этого не наблюдается. Вместо привычной структуры облако вокруг тела, по оценке ученого, состоит из относительно крупных пылевых частиц, что и объясняет отсутствие типичного хвоста.

Ранее астроном также обращал внимание на траекторию движения объекта, отметив, что он направляется в сторону системы Юпитера. Впервые о появлении 3I/ATLAS специалисты сообщили в июле, когда небесное тело зафиксировали внутри орбиты газового гиганта.

Межзвездное происхождение объекта подтверждается его орбитальными параметрами, которые не соответствуют телам, сформировавшимся внутри Солнечной системы. По текущим оценкам, 3I/ATLAS представляет собой комету с диаметром ядра до 20 километров. Она стала всего третьим межзвездным объектом, обнаруженным астрономами в окрестностях Солнца за всю историю наблюдений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.53
-0.04 91.81
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:13
Посол России в Дании опроверг наличие у Москвы притязаний на Гренландию
15:06
На Солнце зафиксировали корональную дыру в форме единицы
14:56
ВСУ атаковали ТЭС и электроподстанцию в Брянской области
14:53
Politico узнала о подготовке морпехов Британии в Норвегии к конфликту с Россией
14:45
«Без хвоста и без объяснений»: вокруг 3I/ATLAS нашли странное облако
14:41
Потерявшая ребенка в роддоме Новокузнецка женщина умерла после родов

Сейчас читают

Жив навечно: книга о каком музыканте стала самой популярной среди биографий рокеров в РФ
Заставят менять на деревянные? Правда ли, что россиянам запретят пластиковые окна
Первая исповедь без страха: священник — о подготовке к таинству, грехах и ошибках новичков
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026