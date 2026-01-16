В Минпромторге РФ поручили госкорпорациям переходить на цеха без персонала

Дарья Бруданова
О каких компаниях конкретно идет речь?

Какие госкорпорации РФ переходят на цеха без персонала

Фото: www.globallookpress.com/Алексей Сухоруков

Минпромторг РФ поручил госкорпорациям подготовить план по роботизации производства. Об этом министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщил в беседе с «Ведомостями».

О том, каким именно компаниям адресовано такое поручение собеседник издания не уточнил. Из его слов следует, что постепенно госкорпорации будут переводить свои предприятия на безлюдное производство. Антон Алиханов отметил, что благодаря этому процессу в разы вырастет производительность.

«У каждой корпорации есть планы по повышению производительности труда, и это один из магистральных элементов», — сказал министр.

Среди тех, кто уже начал плавный переход на автоматизированное производство, есть и Объединенная авиастроительная корпорация, входящая в состав «Ростеха». Там полностью реализовать план по роботизации намерены в следующем году, 2027-м

Тем временем генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов говорил «Газета.Ru», что они стараются максимально роботизировать производство на своих заводах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «Ростех» в несколько раз нарастил производство систем РЭБ и беспилотников.

