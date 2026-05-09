«Огромная гордость»: Фадеев рассказал о своем дедушке-участнике ВОВ

Максим Фадеев рассказал о своем предке, награжденном медалью за победу в ВОВ

Заслуженный деятель искусств России, певец и музыкальный продюсер Максим Фадеев поздравил соотечественников с Днем Победы. Артист рассказал о своем двоюродном дедушке, герое Великой Отечественной войны Иване Петровиче Стенькине.

Недавно на семейной встрече Фадеев узнал, что у его бабушки Варвары был брат, который прошел несколько войн. Его наградили Орденом Красной Звезды, медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией» и «За оборону Советского Заполярья».

«Теперь я с огромной гордостью понимаю, что в моей семье был такой человек», — написал Фадеев в соцсети.

Максим Александрович отметил, что считает своим долгом помнить о подвиге предка и рассказывать уже своим потомкам. Эта память важна не только 9 мая, ее нужно нести через всю жизнь.

«Низкий поклон всем, кто прошел войну. Всем, кто защищал нашу страну. Всем, благодаря кому мы живем», — обратился артист к ветеранам.

