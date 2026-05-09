Роберт Фицо: Словакия будет заботиться о кладбищах бойцов Красной Армии

Премьер-министр республики встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.
Фото: Reuters/Ramil Sitdikov
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Словацкий народ будет заботиться о мемориальных кладбищах бойцов Красной Армии. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.
«Люди в Словакии осознают очень хорошо, что это была не только непосредственная помощь (со стороны Красной Армии. — Прим.ред.) во время Словацкого национального восстания в 1944 году. Это были прежде всего десятки из тысяч жертв Красной Армии», — сказал политик, общаясь с российским лидером.
Роберт Фицо отметил, что он, как и народ Словакии, никогда не забывал о помощи советских солдат, поэтому республика будет заботиться о кладбищах, где покоятся герои.
Ранее на торжественном приеме в честь Дня Победы в Кремле Владимир Путин заявил, что РФ никогда не делила победу в Великой Отечественной войне на «свою» и «чужую». Как отметил президент, страна всегда помнила о вкладе всех воинов антигитлеровской коалиции в победу над нацизмом.
Кроме Роберта Фицо, на празднование в Москву прилетели президент Белоруссии Александр Лукашенко, Абхазии — Бадра Гунба, Узбекистана — Шавкат Мирзиёев, Лаосской Народно-Демократической Республики — Тхонглун Сисулит и многие другие зарубежные политики.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 9 мая
- «Огромная гордость»: Фадеев рассказал о своем дедушке-участнике ВОВ
- 9 мая
- Композитор Александра Пахмутова приняла участие в Параде Победы в Волгограде
- 9 мая
- От фронтовых историй до семейных ритуалов: как звезды празднуют День Победы
- 9 мая
- «Должны протянуть ниточку через года»: Герой РФ Болилия о 9 Мая
- 9 мая
- В Абхазии прошел Парад Победы с военной техникой и авиацией
- 9 мая
- Группа «Любэ» выпустила новую патриотическую песню «Жди меня» ко Дню Победы
- 9 мая
- «С детства помню это чувство…» — Ольга Бузова поздравила россиян с Днем Победы
- 9 мая
- «Вылечил коней Жукова»: Вадим Самойлов про воевавшего деда
- 9 мая
- Правнучка знаменитой Тани Савичевой посетила парад Победы в Санкт-Петербурге
- 9 мая
- Школьник после Парада Победы в Петербурге спел «Ленинградские мальчишки»
Читайте также
87%
Нашли ошибку?