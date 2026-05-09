Военнослужащие Южной группировки войск Вооруженных сил России в День Победы распространили над позициями ВСУ тысячи поздравительных листовок. Кадры операции публикует 5-tv.ru.

Листовки российские военнослужащие сбросили с помощью беспилотных летательных аппаратов. В посланиях украинским солдатам они напомнили о Великой Победе и о том, что 81 год назад их предки вместе с народами СССР участвовали в борьбе с фашизмом.

В тексте обращения также говорилось, что в данный момент украинских боевиков заставляют воевать против России и против памяти своих дедов. Авторы послания призвали не осквернять День Победы.

Кроме поздравления, на ярких листовках разместили инструкции для тех, кто хочет сдаться в плен. Там же указали гарантии безопасности для военнослужащих ВСУ, которые примут такое решение.

Ранее Парад Победы, на котором присутствовали ветераны и иностранные лидеры, прошел в Москве. Президент России Владимир Путин, выступая на Красной площади, отметил, что Россия не делит Победу в Великой Ответственной войне на свою и чужую.

По словам главы государства, на 9 Мая страна выражает благодарность отцам и дедам, которые вместе сражались на фронтах войны и приближали победу над нацизмом.

До этого украинское издание «Страна.ua» сообщило, что парад Победы в Москве стал одним из самых популярных запросов в украинском Google. По данным СМИ, жители Незалежной искали трансляции с Красной площади и поздравления с 9 Мая.

