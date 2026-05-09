Бойцы ВС России скинули над позициями ВСУ тысячи поздравительных листовок

В посланиях украинским солдатам напомнили о Великой Победе и о том, что 81 год назад их предки вместе с народами СССР участвовали в борьбе с фашизмом.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Военнослужащие Южной группировки войск Вооруженных сил России в День Победы распространили над позициями ВСУ тысячи поздравительных листовок. Кадры операции публикует 5-tv.ru.
Листовки российские военнослужащие сбросили с помощью беспилотных летательных аппаратов. В посланиях украинским солдатам они напомнили о Великой Победе и о том, что 81 год назад их предки вместе с народами СССР участвовали в борьбе с фашизмом.
В тексте обращения также говорилось, что в данный момент украинских боевиков заставляют воевать против России и против памяти своих дедов. Авторы послания призвали не осквернять День Победы.
Кроме поздравления, на ярких листовках разместили инструкции для тех, кто хочет сдаться в плен. Там же указали гарантии безопасности для военнослужащих ВСУ, которые примут такое решение.
Ранее Парад Победы, на котором присутствовали ветераны и иностранные лидеры, прошел в Москве. Президент России Владимир Путин, выступая на Красной площади, отметил, что Россия не делит Победу в Великой Ответственной войне на свою и чужую.
По словам главы государства, на 9 Мая страна выражает благодарность отцам и дедам, которые вместе сражались на фронтах войны и приближали победу над нацизмом.
До этого украинское издание «Страна.ua» сообщило, что парад Победы в Москве стал одним из самых популярных запросов в украинском Google. По данным СМИ, жители Незалежной искали трансляции с Красной площади и поздравления с 9 Мая.
Ранее, сообщал 5-tv.ru, Украина почти десять тысяч раз нарушила режим прекращения огня в зоне СВО.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 9 мая
- «Чтобы снова достичь победы»: Джанго поздравил бойцов СВО с 9 Мая
- 9 мая
- «Люблю Россию»: бельгийский профессор о том, почему посещает Парад Победы
- 9 мая
- «Надевал ордена и стеснялся»: Александр Маршал рассказал о деде-фронтовике
- 9 мая
- Студенты Русского дома в Конго прочитали стихотворение «Жди меня» ко Дню Победы
- 9 мая
- «Ощущение праздника»: в Калининграде прошел Парад Победы
- 9 мая
- «Это наш долг»: Сергей Безруков поздравил сограждан с 9 Мая
- 9 мая
- «Это супергерои»: Гаас о людях, переживших Великую Отечественную войну
- 9 мая
- Парад Победы в Кемерово открыл танк Т-34
- 9 мая
- В Китае российские туристы отметили День Победы у памятных мест Суйфэньхэ
- 9 мая
- Чувствуется сопричастность: полковник Росгвардии Денис Степанов о Параде Победы
Читайте также
87%
Нашли ошибку?