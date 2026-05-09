Чувствуется сопричастность: полковник Росгвардии Денис Степанов о Параде Победы
В свое время наши предки уходили на фронт, точно также маршируя по Красной площади.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
Парад Победы дает возможность почувствовать сопричастность с нашими предками. Об этом рассказал полковник Росгвардии Денис Степанов корреспонденту 5-tv.ru на Красной площади после мероприятия.
«Знаете, когда смотришь какие-то фильмы о войне, где полками уходили прямо с Красной Площади для защиты Родины. Вот когда здесь присутствуешь, уже в настоящее время, какую-то сопричастность определенную чувствуешь», — сказал он.
При просмотре парада чувствуется преемственность поколений, особенно когда по брусчатке на Красной площади идут уже молодое поколение военнослужащих, поделился Степанов.
Ранее 5-tv.ru писал, что Парад Победы в Москве показали в прямом эфире по всему миру. В этом году мероприятие прошло в сокращенном формате, однако сохранило свое символическое значение и осталось одним из главных событий праздничного дня. Трансляцию парада на YouTube вели британские газеты The Sun и The Telegraph, немецкое издание Welt, китайский телеканал CGTN, гонконгская газета South China Morning Post, а также агентство Associated Press.
