Чувствуется сопричастность: полковник Росгвардии Денис Степанов о Параде Победы

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 105 0

В свое время наши предки уходили на фронт, точно также маршируя по Красной площади.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
День Победы 9 Мая

Денис Степанов: Парад Победы дает чувство сопричастности с нашими предками

Парад Победы дает возможность почувствовать сопричастность с нашими предками. Об этом рассказал полковник Росгвардии Денис Степанов корреспонденту 5-tv.ru на Красной площади после мероприятия.

«Знаете, когда смотришь какие-то фильмы о войне, где полками уходили прямо с Красной Площади для защиты Родины. Вот когда здесь присутствуешь, уже в настоящее время, какую-то сопричастность определенную чувствуешь», — сказал он.

При просмотре парада чувствуется преемственность поколений, особенно когда по брусчатке на Красной площади идут уже молодое поколение военнослужащих, поделился Степанов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Парад Победы в Москве показали в прямом эфире по всему миру. В этом году мероприятие прошло в сокращенном формате, однако сохранило свое символическое значение и осталось одним из главных событий праздничного дня. Трансляцию парада на YouTube вели британские газеты The Sun и The Telegraph, немецкое издание Welt, китайский телеканал CGTN, гонконгская газета South China Morning Post, а также агентство Associated Press.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
День Победы 9 Мая
9 мая
«Чтобы снова достичь победы»: Джанго поздравил бойцов СВО с 9 Мая
9 мая
«Люблю Россию»: бельгийский профессор о том, почему посещает Парад Победы
9 мая
«Надевал ордена и стеснялся»: Александр Маршал рассказал о деде-фронтовике
9 мая
Студенты Русского дома в Конго прочитали стихотворение «Жди меня» ко Дню Победы
9 мая
«Ощущение праздника»: в Калининграде прошел Парад Победы
9 мая
«Это наш долг»: Сергей Безруков поздравил сограждан с 9 Мая
9 мая
«Это супергерои»: Гаас о людях, переживших Великую Отечественную войну
9 мая
Парад Победы в Кемерово открыл танк Т-34
9 мая
В Китае российские туристы отметили День Победы у памятных мест Суйфэньхэ
9 мая
Бойцы ВС России скинули над позициями ВСУ тысячи поздравительных листовок
+9° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
74.30
-0.32 88.55
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:45
«Чтобы снова достичь победы»: Джанго поздравил бойцов СВО с 9 Мая
16:36
«Люблю Россию»: бельгийский профессор о том, почему посещает Парад Победы
16:27
«Надевал ордена и стеснялся»: Александр Маршал рассказал о деде-фронтовике
16:21
Студенты Русского дома в Конго прочитали стихотворение «Жди меня» ко Дню Победы
16:16
«Ощущение праздника»: в Калининграде прошел Парад Победы
16:13
Парламент Венгрии избрал Петера Мадьяра премьер-министром

Сейчас читают

Никто не забыт: прямая трансляция празднования 9 Мая в России и за рубежом
Парад Победы на Дворцовой площади Петербурга
В Москву на празднование 81-й годовщины Победы прибыли зарубежные делегации
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео