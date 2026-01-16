Силовики задержали в Запорожской области трех человек по подозрению в шпионаже

Подозреваемые передавали Киеву данные о местах размещения российских войск и техники.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ
Сотрудники силовых структур задержали трех человек по подозрению в шпионской деятельности в интересах Украины. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы безопасности (УФСБ).
Двоих фигурантов задержали на территории Бердянска, еще одного — в селе Остриковка. Следствие установило, что подозреваемые занимались сбором информации о местах размещения личного состава и военной техники Вооруженных сил России, после чего передавали данные украинской стороне. Полученные сведения, как отмечалось, могли использовать для нанесения ударов.
В следственном отделе УФСБ по Запорожской области в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье 276 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает ответственность за шпионаж. Всем троим задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее, писал 5-tv.ru, в Москве и Чувашии задержали подростков, причастных к поджогам машин силовиков. Задания исполнителям поступали от представителей украинских спецслужб.
