Силовики задержали в Запорожской области трех человек по подозрению в шпионаже

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 29 0

Подозреваемые передавали Киеву данные о местах размещения российских войск и техники.

Зачем шпионили задержанные в Запорожской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сотрудники силовых структур задержали трех человек по подозрению в шпионской деятельности в интересах Украины. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы безопасности (УФСБ).

Двоих фигурантов задержали на территории Бердянска, еще одного — в селе Остриковка. Следствие установило, что подозреваемые занимались сбором информации о местах размещения личного состава и военной техники Вооруженных сил России, после чего передавали данные украинской стороне. Полученные сведения, как отмечалось, могли использовать для нанесения ударов.

В следственном отделе УФСБ по Запорожской области в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье 276 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает ответственность за шпионаж. Всем троим задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Москве и Чувашии задержали подростков, причастных к поджогам машин силовиков. Задания исполнителям поступали от представителей украинских спецслужб.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.53
-0.04 91.81
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:47
Семь человек пострадали в ДТП с автобусом во Владимирской области
16:42
В Германии задумались о создании независимого от США ядерного щита
16:35
Владимир Кехман покинул пост худрука Михайловского театра в Петербурге
16:29
Силовики задержали в Запорожской области трех человек по подозрению в шпионаже
16:21
Туристы из Германии пересекли границу России со стороны Финляндии на снегоступах
16:13
На Украине ввели режим ЧС в сфере энергетики

Сейчас читают

Книги о Викторе Цое стали самыми востребованными среди биографий рокеров в РФ
«Без хвоста и без объяснений»: вокруг 3I/ATLAS нашли странное облако
Первая исповедь без страха: священник — о подготовке к таинству, грехах и ошибках новичков
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают