Вертолет Ми-8Т произвел жесткую посадку в Республике Коми: стали известны детали

Вертолет Ми-8Т совершил жесткую посадку в Республике Коми

Вертолет Ми-8Т авиакомпании «Ельцовка» совершил жесткую посадку при взлете в Усинске Республики Коми. Соответствующее видео опубликовала Северо-Западная транспортная прокуратура.

На борту находились 24 человека: 21 пассажир и три члена экипажа. По последним данным, в происшествии пострадали десять человек, погибших нет.

Известно, что воздушное судно должно было доставить вахтовиков в Ненецкий автономный округ. Однако около 15:45 при взлете с вертолетной площадки вертолет завалился на бок и получил серьезные повреждения.

Что известно о пострадавших

За медицинской помощью после случившегося обратились десять человек. Всех доставили в приемное отделение Усинской центральной районной больницы для медицинского осмотра и обследования.

По данным Минздрава Республики Коми, двое пострадавших получили травмы средней степени тяжести, еще восемь — легкие. Медики оказывают пострадавшим помощь в полном объеме. Вопрос о дальнейшей госпитализации будет решаться после осмотра врачей.

Что произошло с вертолетом Ми-8Т

На кадрах с места происшествия было видно, что Ми-8Т получил сильные повреждения, рядом с ним лежали обломки. По предварительной информации, аварийная ситуация возникла именно во время взлета.

На место выехали четыре бригады скорой помощи из Усинской центральной районной больницы. Также там работают подразделения Усинского пожарно-спасательного гарнизона.

Реакция властей на жесткую посадку Ми-8Т и проверка

Глава муниципалитета Николай Такаев подтвердил, что жертв удалось избежать. Ранее он сообщил в своем Telegram-канале, что пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения правил безопасности полетов и прав пассажиров.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Что будет дальше с вертолетом Ми-8Т

В данный момент специалисты устанавливают причины жесткой посадки вертолета Ми-8Т. Проверка должна определить, почему вертолет завалился на бок при взлете, были ли нарушения при подготовке рейса и в каком состоянии находилось воздушное судно.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото вертолета МИ-8Т, совершившего экстренную посадку в Коми.

