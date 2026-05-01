«Делайте это вертикально»: Онищенко рассказал, как правильно жарить шашлык

Мария Гоманюк

Привычный способ жарки на открытом огне может обернуться неприятными последствиями.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Академик РАН Онищенко: жарить шашлык на открытом огне опасно

Академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, как правильно готовить шашлык, чтобы снизить вред для здоровья. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

По его словам, привычный способ приготовления на открытом огне может быть опасен. Специалист пояснил, что при горении и образовании дыма выделяются вредные вещества. Он отметил, что мясо лучше не жарить, а запекать на углях после того, как дрова полностью прогорят и исчезнут пламя и дым.

«Шашлык надо запекать. Когда идет дым, огонь — это онкогены. Нужно готовить шашлык на естественных дровах, а это труднее. Когда они прогорели, и нет пламени и дыма, начинается процесс запекания», — подчеркнул эксперт.

Онищенко также рекомендовал выбирать менее жирные продукты. По его словам, предпочтение стоит отдавать птице или рыбе, поскольку жирное мясо при приготовлении капает на угли, начинает гореть и может ухудшать качество блюда.

Кроме того, эксперт обратил внимание на способ приготовления. Он отметил, что наиболее безопасным вариантом может быть вертикальное размещение мяса, при котором снижается риск контакта с продуктами горения.

«Лучше, чтобы это было птичье мясо, рыба. Потому что жирное мясо капает на угли, начинает гореть и делать еду опасной. А еще лучше все это делать вертикально», — заключил академик РАН.

Ранее 5-tv.ru публиковал пошаговое руководство для дачников о том, как без ошибок обустроить мангальную зону.

Типичный Овен — миф: астролог раскрыла правду об огненном знаке зодиака

Последние новости

19:56
Как защитить квартиру от кражи? Инструкция для тех, кто уезжает в отпуск
19:46
«Чем сложнее, тем лучше»: почему Александр Петров не боится самых тяжелых ролей
19:33
«Экстренная»: продюсер раскрыл детали операции Волочковой в Германии
19:31
Вертолет Ми-8Т произвел жесткую посадку в Республике Коми: стали известны детали
19:17
«Делайте это вертикально»: Онищенко рассказал, как правильно жарить шашлык
19:10
Ветеран Советско-японской войны Сергей Невзоров умер в возрасте 101 года

Сейчас читают

Стало известно состояние Николая Дроздова на фоне слухов о болезни
Мошенники придумали новый способ обманывать россиян
Ядовитая красота: популярная косметика пропадет с прилавков из-за риска развития рака
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео