Как защитить квартиру от кражи? Инструкция для тех, кто уезжает в отпуск

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 12 0

Оказалось, что домушники становятся все более изобретательными, и теперь можно стать их жертвой, просто выкладывая фото из путешествия.

Как домушники понимают, что квартира пуста

Сотрудник Росгвардии: воры понимают, что квартира пуста по соцсетям жильцов

Сезон отпусков — горячее время не только для путешественников, но и для квартирных воров, которые рассматривают пустующее жилье как легкую наживу. Обычные мелочи могут стать для преступников сигналом о том, что хозяев давно нет дома. О самых распространенных признаках, по которым злоумышленники вычисляют оставленные квартиры, рассказал РИА Новости начальник управления вневедомственной охраны по Подмосковью Игорь Кирсанов.

«Классика жанра — переполненный почтовый ящик. Это верный признак отсутствия хозяев в течение длительного времени», — сказал он.

Чтобы не привлекать внимание, эксперты советуют перед отъездом просить соседей или родственников регулярно забирать почту и убирать листовки. Это создаст эффект присутствия.

Социальные сети тоже могут стать угрозой безопасности. Рассказывать о предстоящем отпуске или выкладывать фото с пляжа в реальном времени крайне рискованно.

«Если вы все-таки сообщили общественности о том, что ближайшие дни проведете вдали от дома, то отключите определение местоположения, чтобы не облегчать задачу злоумышленникам», — отметил Кирсанов.

По статистике МВД РФ за 2025 год в стране зарегистрировали около 11 тысяч квартирных краж. Это только те случаи, когда люди пришли и написали заявления в полицию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что воры стали действовать гораздо изощреннее, чем раньше. Теперь домушники отслеживают своих жертв с помощью трекеров.

Как защитить квартиру от кражи? Инструкция для тех, кто уезжает в отпуск
