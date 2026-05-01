«Чем сложнее, тем лучше»: почему Александр Петров не боится самых тяжелых ролей

Мария Гоманюк
Артист усиленно пытается найти ответы на экзистенциальные вопросы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Актер Александр Петров не испытывает страха перед сложными ролями и, наоборот, считает их наиболее интересными. Об этом он рассказал в беседе с изданием KP.RU.

По словам артиста, чем труднее материал, тем больше он цепляет внимание. Как пояснил Петров, именно в напряженных ситуациях и конфликтах, по его мнению, раскрывается человеческая природа.

«Чем сложнее, тем лучше, гораздо интереснее. На фоне острых событий и конфликтов вскрывается человеческая природа», — сказал он.

К тому же он добавил, что через такие истории сам пытается найти ответы на экзистенциальные (о существовании, о бытие. — Прим. ред.) вопросы. Петров хочет понять, что значит быть человеком и как сохранять себя в непростых обстоятельствах.

«В поисках и нахождении ответов на сложные вопросы: кто мы такие и как это — быть человеком, оставаться человеком в сложнейших обстоятельствах? Что такое вообще человек? А чего мы хотим?» — по-философски рассудил артист.

Готовый к непростым перевоплощениям Петров исполнил главную роль в фильме «Коммерсант». В проекте он сыграл бизнесмена, оказавшегося в тюрьме в 1990-е. Картина основана на автобиографической книге прозаика Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет».

Артист отметил, что познакомился с автором после завершения работы над фильмом и высоко оценил его талант и жизненный путь. Также он положительно отозвался о режиссерах проекта Федоре и Никите Кравчуках. Петров подчеркнул, что картина получилась самобытной.

Говоря о сюжете, актер отметил, что финал истории оставляет надежду. По его словам, герой проходит серьезные испытания и меняется, но в итоге приходит к пониманию главных жизненных ценностей.

Ранее, писал 5-tv.ru, Александр Петров высказался о желании заняться режиссурой.

