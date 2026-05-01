Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский предал память своего деда и всех жителей, которые поддержали его на президентских выборах. Об этом дипломат сообщила в эфире радио «Комсомольская правда».

«Зеленский давно предал всех. И своего деда, и всех людей, которые за него голосовали. Он не скрывает этого, он бравирует этим», — сказала Захарова.

Дипломат напомнила, что во время предвыборной кампании политик обещал жителям Украины сохранить право разговаривать на русском языке, но как только получил власть, изменил свое решение.

«Теперь за русский язык отлавливают учеников в школах, наказывают врачей и учителей, которые отзываются на просьбы, озвученные не на мове», — заключила она.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мария Захарова уверена в том, что Зеленский не покинет пост президента страны добровольно. По словам дипломата, им движет маниакальная страсть к власти.

